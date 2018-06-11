Платіжна картка в подорожі кишеню не обтяжить

Літо – найпопулярніший час для відпусток та подорожей, і час до його приходу зазвичай заповнений не лише очікуванням, а й ретельним плануванням свого відпочинку. Готуючись до поїздки, ми обираємо місце, складаємо план подорожі, пишемо перелік речей, які обов’язково маємо поскладати у валізу. Не менш важливим елементом підготовки до подорожі є фінансове планування, а правильний підхід в цій справі – це запорука успішного відпочинку. Перш за все, найважливішим пунктом є питання розрахунків за кордоном, і сьогодні більшість подорожуючих використовують для цього платіжні картки як зручну та швидку можливість доступу до власних коштів.

Експерти ФІДОБАНКу підготували рекомендації любителям далеких подорожей по ключових аспектах користування картками – зокрема і при виїзді за кордон. Знання особливостей карток дозволяє досягти максимального комфорту в користуванні безготівковими коштами під час поїздки та позбавити мандрівників зайвих фінансових турбот.

Готівка чи картка: як знайти правильний баланс

Перш за все, слід визначити не лише суму, яка необхідна для поїздки, а й вирішити, скільки коштів потрібно взяти готівкою, а скільки – залишити на картковому рахунку. ФІДОБАНК рекомендує брати 30% коштів у готівці, а 70% залишити на картковому рахунку. Знімати кошти в банкоматі за кордоном менш вигідно, ніж розраховуватися карткою – комісія за зняття коштів складає, як правило, не менше ніж 1,5% + фіксована сума у розмірі приблизно від 25 грн. За допомогою картки ви можете бронювати готелі, купувати авіаквитки, брати в оренду автомобілі. При цьому, розраховуючи суму на автомобільну подорож , зверніть увагу, що під час бронювання авто на рахунку блокується сума, що дорівнює або перевищує вартість прокату автомобіля. Гроші знову стають доступними в середньому протягом двох тижнів або після повернення транспорту. Це означає, що під час подорожі на цю суму не слід розраховувати.

Важливо мати на увазі, що в деяких місцях можна розраховуватися лише безготівковим способом – у duty free в літках деяких авіакомпаній, на заправках за кордоном тощо. Перевагою картки є також необмежена сума на рахунку, яка не потребує декларації при виїзді за кордон, в той час як в готівковій формі з собою можна взяти не більше 10 тис. у.о.

Яку валюту обрати

Плануючи поїздку за кордоном, не поспішайте відкривати рахунки у валюті тієї країни, куди ви вирушаєте, адже гривнева картка придатна і для розрахунків за кордоном. Якщо ви розраховуєтесь гривневою карткою, скажімо, в країні єврозони, витрачена сума буде автоматично конвертуватись в євро. «Вартість випуску валютної картки в банках в середньому складає 120 грн, при цьому конвертація з гривні у валюту країни перебування передбачає комісію в розмірі близько 1% від суми платежу. Таким чином, випуск валютної картки може бути виправданим лише якщо витрати за кордоном будуть перевищувати 12 тис. грн безготівкових розрахунків», – говорить Володимир Буданов, директор з маркетингових пропозицій ФІДОБАНКу. Втім, якщо ви отримуєте регулярні доходи у валюті та часто відвідуєте інші країни, можна відкрити картку у відповідній валюті. При цьому зверніть увагу, що для країн єврозони краще відкривати рахунок в євро, адже розрахунки здійснюються без додаткової конвертації. Для всіх інших країн оптимальним буде рахунок в доларах США.

Вибір картки

Якщо ви плануєте шопінг за кордоном, необхідно врахувати, що деякі магазини приймають до розрахунку картки певних платіжних систем. Для того, щоб ви могли вільно обирати магазини для покупки, слід випустити картки принаймні двох найпопулярніших платіжних систем – VISA та MasterCard. Це буде корисним не лише в поїздці, а й для щоденного використання. До того ж, обидві платіжні системи доволі часто пропонують держателям карток різні цікаві програми лояльності та знижки. Крім того, дві картки гарантуватимуть вам доступ до коштів в разі втрати чи крадіжки однієї з карт або у випадку збоїв в одній з систем.

Випускаючи нову картку рекомендуємо звернути увагу на картки з чіпами. Сьогодні за кордоном дедалі популярнішими стають саме чіпові картки. Вони мають вищий рівень безпеки порівняно з картками з магнітною смугою завдяки удосконаленій системі шифрування даних та є більш надійними, оскільки чіп на картці краще захищений від механічних ушкоджень.

Ліміти, транзакції – а скільки потрібно?

Перед виїздом за кордон обов’язково слід повідомити банк, що випустив вашу картку, про можливі розрахунки за кордоном – це допоможе вам уникнути непередбаченого блокування картки у зв’язку з підозрою на шахрайські операції. При цьому необхідно збільшити витратний ліміт по картці та кількість транзакцій, оскільки стандартних можливостей може бути недостатньо. «Сьогодні банки активно працюють над покращенням систем протидії фінансовому шахрайству, тому у разі виявлення нетипових по кількості та сумі безготівкових операцій картка клієнта може бути заблокована для уникнення несанкціонованого доступу до коштів клієнта. Тому держателям карт слід обов’язково інформувати свій банк про плани розраховуватися за кордоном», – пояснює Володимир Буданов. Для цього достатньо звернутися до контакт-центру банку. Подорожуючи країнами Східно-Азіатського регіону та Карибського басейну, слід бути особливо обережними, оскільки ці регіони характеризується підвищеним рівнем шахрайства. Після повернення додому з таких країн рекомендується перевипустити картки для мінімізації ризиків шахрайства.

Контроль та безпека

Гроші люблять не лише планування, а й ретельний контроль. Для уникнення зайвих витрат та попередження непередбачуваного вичерпання коштів на рахунку варто підключити SMS-сервіс, що дозволяє оперативно стежити за витратами та завжди бути в курсі залишку на рахунку. Перед поїздкою обов’язково поцікавтеся, чи ваш мобільний оператор надає послугу роумінгу та на яких умовах.

Не забудьте подбати про найважливіше – про безпеку коштів. В цьому аспекті картка є, безсумнівно, більш захищеною, ніж гаманець. У разі втрати або крадіжки готівкові гроші, швидше за все, вам вже не повернуть, в той час як картку в будь-який момент можна заблокувати, для чого достатньо зателефонувати до контакт-центру вашого банку. При цьому варто заздалегідь записати в телефоні або записнику номер картки та телефон контакт-центру, щоб навіть у разі втрати картки ця інформація була перед очима.

Матеріал надано прес-службою ФІДОБАНКУ