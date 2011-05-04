У Кіровограді двом неповнолітнім загрожує ув’язнення за грабіж

Кіровоград. 4 травня. УНІАН. У Кіровограді порушено кримінальну справу стосовно двох 15-річних юнаків, яких підозрюють у жорстокому пограбуванні 16-річного жителя обласного центру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Пізно ввечері на одній з вулиць міста підлітки побили жертву битою та ціпком від бензопили, щоб заволодіти мобільним телефоном. При цьому нападники ховали обличчя за чорною маскою та хустиною.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що один із нападників навчався разом з потерпілим. За місцем його проживання міліція знайшла викрадений мобільний телефон, який він ховав у шкарпетці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального Кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством), санкція якої – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Стосовно неповнолітніх обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.

Правоохоронці перевіряють причетність неповнолітніх до скоєння інших подібних злочинів.