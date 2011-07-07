За фактом бійки козаків зі спецназом у Криму порушено справу

Київ. 6 липня. УНІАН. За фактом подій у Феодосії, де сталося криваве зіткнення міліції і козаків, які самовільно встановили поклонний хрест, порушено кримінальну справу.

Про це заявив кримський прем'єр-міністр Василь Джарти.

"Що стосується подій у Феодосії, то це однозначна реакція на незаконні дії. Влада діяла в рамках закону. Є рішення суду, виконавча влада прийняла дане рішення до виконання. А ось чому на незаконні дії влади організатори акції діяли незаконно - це ще велике питання", - пояснив Джарти.

Він також заявив, що організатори акції в Феодосії намагалися дестабілізувати ситуацію в автономії з тим, щоб вона набула суспільного резонансу. На думку кримського прем'єра, це справа взята для того, щоб прирівняти дану подію до львівських подій 9 травня.

"Те, що намагалися зробити незрозумілі громадські організації з незрозумілими людьми, з незрозумілими паспортами, незрозуміло хто вони - громадяни України або Російської Федерації, вони намагалися створити прецеденти дестабілізації в Криму", - сказав він.

Глава уряду автономії підкреслив, що зробить все для того, щоб не допустити дестабілізації в автономії.

Відповідаючи на питання про те, чи можливо, що будь-які сили - внутрішні чи зовнішні - стоять за організаторами акції в Феодосії, кримський прем'єр-міністр зазначив:

"Ви найголовніше сказали, що за цими окремими людьми стоять інші люди, які фінансують і платять, а говорити сьогодні, які політичні сили ззовні або зсередини - мені говорити некоректно, хоча ви прекрасно розумієте, що я все це знаю", - додав Джарти.

Стало відомо, що поклонний хрест у Феодосії встановило Феодосійське регіональне козацьке товариство Всеукраїнської громадської організації "Українське реєстрове козацтво". За даними місцевих ЗМІ, козаки належали до Феодосійського полку МСК (Міжнародного союзу козацтва).

Нагадаємо, 2 червня у Феодосії відбулося масове зіткнення активістів російських козачих організацій та української міліції. Конфлікт виник при спробі козаків повторно встановити на в'їзді в місто поклонний хрест.

ТСН