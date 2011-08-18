У Вінниці затримали «липового» капітана СБУ

Київ. 18 серпня. УНІАН. У Вінниці правоохоронці Ленінського районного відділу міліції затримали 35-річного уродженця Одеської області, який представлявся працівником СБУ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у чоловіка було вилучено декілька тисяч доларів США та підроблене посвідчення капітана служби безпеки України.

«Зловмисник вже мав заплямовану криміналом біографію - в минулому він 10 років провів за гратами за крадіжку, грабіж та розбійний напад. Зловмисник пояснює, що підробив посвідчення працівника служби безпеки для того, аби безкоштовно їздити в громадському транспорті. На комп’ютері виготовив документ, яким сміливо козиряв не тільки перед кондукторами. Зайшовши до кабінету держслужбовця одного з управлінь у Вінниці , чоловік поцупив мобільний телефон зі столу чиновника. У цей час зайшов господар кабінету. На запитання , що він тут робить, пройдисвіт впевнено заявив, що є капітаном служби безпеки та перебуває тут, виконуючи службове завдання. Поки держслужбовець намагався знайти свій телефон у сусідньому кабінеті, зловмисник втік», - інформує УЗГ.

Чиновник звернувся з заявою до міліції. Провівши оперативно-розшукові заходи працівники карного розшуку районного відділу міліції вийшли на підозрюваного. Розробивши оперативну комбінацію, зловмисника затримали серед білого дня на проспекті Юності. Псевдокапітан намагався втекти, однак його наздогнали та доправили до відділу міліції.

За словами начальника Ленінського районного відділу міліції. Вінниці Віктора Сидоренка, затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому інкримінують крадіжку, самовільне привласнення владних повноважень або звання службової особи та підроблення документів. За ознаками вказаних злочинів порушено кримінальні справі відповідно до ч.2 ст.185, ст.353 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років ув’язнення.

За попередніми даними розслідування, затриманий причетний до крадіжки декількох тисяч доларів в одному з вінницьких офісів, куди потрапив теж не без допомоги підробленого посвідчення. Його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Розслідування триває.