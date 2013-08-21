У Житомирі на хабарі у 95 тис. грн погорів чиновник з міськради

Правоохоронці викрили посадовця Житомирської міської ради у вимаганні та отриманні 95 тисяч гривень хабара. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Викриття хабарника відбулося за результатом спецоперації оперативників, які зафіксували факт передачі визначеної суми через посередника в одному з готелів обласного центру. Предмет хабара вилучено.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

На даний час судом вирішується питання щодо міри запобіжного заходу для посадовця та посередника. Також перевіряється причетність затриманих щодо вчинення ними аналогічних протиправних діянь.

Законодавством України за вказані дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.