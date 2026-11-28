Дмитрієв поділився, що радиться з ШІ, як краще відобразити російську позицію.

Спеціальний посланець Росії Кирило Дмитрієв розповів, що використовує штучний інтелект при підготовці до переговорів та формуванні проєктів дипломатичних угод, повідомляє Telegram-канал Astra.

Дмитрієв поділився, що нейромережі допомагають йому готувати пропозиції, які б відображали позицію Москви.

"Можна поставити таке запитання: як зробити так, щоб ця угода краще відображала російську позицію, ще більш аргументовано висвітлювала ті занепокоєння, які є у Росії, та вирішувала їх? Дійсно, це дуже важливий інструмент", - поділився спецпосланець РФ на конференції AI Journey 2026.

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Він також заявив, що на основі російських моделей ШІ нібито можна вирішувати не лише практичні завдання, а й готувати "геополітичні прориви".

Примітно, що Дмитрієв не поділився, якими нейромережами користується під час роботи над документами про мирні переговори, але позитивно оцінив російські розробки в цій сфері.

Нові заяви Трампа про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп пояснив, що назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом для укладення мирної угоди та стримування РФ. За його словами, ворожа риторика завадила б перемовинам, як це відбувається у відносинах між Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. Очільник Білого дому не погодився з коментарями щодо мʼякості своєї позиції стосовно Москви.

Також ми писали, що Трамп вказав нову причину повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами американського лідера, якби Росію не виключили з "Групи восьми" (G8), війни зараз могло б не бути. Трамп вважає, що коли Росію вигнали з "Групи восьми" за анексію Криму, це дуже "образило" Путіна. Він додав, що якби тоді був президентом США, то не проголосував би за виключення Росії з цього формату. Очільник Білого дому зауважив, що хотів би бачити Путіна на саміті G20 у Флориді, попри те, що "декому б це не сподобалося".

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