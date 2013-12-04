Ситуація у Києві та в Україні в цілому залишається спокійною - МВС

Ситуація в місті Києві та країні в цілому залишається спокійною.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за інформацією Оперативного штабу міністерства, найбільше скупчення людей станом на 10.30 спостерігається в Маріїнському парку столиці.

«Тут своє волевиявлення прибули висловити понад 6 тис. людей з різних регіонів країни», - зазначають правоохоронці.

За їхніми словами, понад 500 мітингувальників знаходяться також під Кабінетом міністром України і близько 100 - на вулиці Інститутській.

За останніми даними Оперативного штабу відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не зафіксували.