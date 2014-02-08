Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко називає заяви про силовий розгін Майдану «вигадками опозиційних політиків».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами міністра внутрішніх справ, розмови про силовий розгін входять у розряд інформаційних війн. Цей спосіб застосовують для того, щоб якимось чином мобілізувати протестуючих на Майдані, зазначив він.

«Я впевнений, що це лише вигадки деяких опозиційних політиків, спрямовані на підтримку протестних настроїв у суспільстві», - сказав Захарченко.

Водночас він зазначив, що рівень інформаційних технологій, які застосовуються в Україні, не можна порівняти ні з Єгиптом, ні з Лівією, ні з Сирією. За його словами, сьогодні в Україні сьогодні розробляються і застосовуються технології зовсім іншого рівня. Саме тому, вважає міністр, інформаційні війни будуть продовжуватись.

«Буде вкидатися чимало дезінформації для того, щоб дезорієнтувати суспільство про події, які відбуваються у державі», - зауважив він.

Разом з тим Захарченко висловив впевненість, що громада невдовзі сама дасть оцінку всім подіям і, врешті-решт, прийде до висновку, що тільки міліція врятувала суспільство від повної анархії та розрухи.

«Єдиним стримуючим фактором виступила міліція. Таку оцінку дасть і суспільство, не сьогодні, але це обов`язково станеться», - впевнений міністр.

У той же час глава правоохоронного відомства зазначив, що сьогодні криміногенна ситуація в країні стабільна, контрольована, а рівень злочинності знижується майже за всіма видами злочинів.