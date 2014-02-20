Українці заблокували три з семи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Українці заблокували вже три з семи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що є найбільшою ділянкою зовнішнього кордону Європейського Союзу з Україною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польської прикордонної служби, зазначивши, що ситуація на сьогоднішній ранок не змінилась.

”Близько 19.30 з української сторони створено блокаду на дорозі до пункту пропуску ”Медика-Шегині”. Дорога заблокована 5 кілометрів від кордону у місцевості Мостиська 2. Через блокаду пропускають деякі автомобілі”, - зазначили у прес-службі.

Цей пункт пропуску є одним із найбільших на спільному кордоні України та Польщі.

Прикордонники зауважили, що блокування ПП ”Крощенко-Смільниця” не вплинуло на рух через нього.

”Блокада встановлена за два кілометри від кордону держави, але водії, швидше за все, мають можливість її оминути, бо ці ускладнення не впливають на прикордонний рух”, - відзначили у прес-службі.

Цей пункт є найменшим на кордоні, через нього щодоби проїжджає кілька сотень авто.

Українці також продовжують блокувати ПП ”Корчова-Краківець”, де рух практично припинений з вчорашнього ранку. За даними польських прикордонників, там також пропускають час від часу автомобілі. Блокада встановлена за близько 300 метрів від кордону.

Усі заблоковані пункти пропуску знаходяться на території Львівської області.

Польські прикордонники рекомендують громадянам їхати в Україну через інші пункти пропуску.

Як повідомляв УНІАН, торік польсько-український кордон перетнуло 5,96 млн автомобілів або близько 16 тисяч щодоби, що складало 43,5% усього наземного автомобільного прикордонного руху на східному кордоні Польщі.

Через більшість ПП на кордоні з Україною, за винятком ”Крощенко-Смільниця”, щодоби може проїхати від 2 до 3 тисяч автомобілів. Найбільший ПП знаходиться у Волинській області - ”Дорогуск-Ягодин”, через який може за добу проїхати 7 тисяч машин.