Новим керівником прокуратури Закарпатської області призначено Олега Сидорчука

8 березня в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький офіційно представив колективу прокуратури новопризначеного прокурора Закарпатської області Олега Сидорчука.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Махніцький окреслив першочергові завдання у роботі органів прокуратури краю, а також зазначив що суспільство вимагає нових підходів і прокуратура працюватиме по-новому, і йтиме до європейських стандартів. Відбудеться реорганізація в органах прокуратури.

«Розпочато перегляд усіх закритих кримінальних справ, особливо останніх місяців. Буде надано оцінку діям усіх правоохоронців, прокурорів та суддів. А боротьба з корупцією стає одним з пріоритетних напрямків нашої роботи» – наголосив очільник ГПУ.

У свою чергу, новопризначений керівник прокуратури запевнив, що усвідомлює всю відповідальність покладену на нього і докладе всіх зусиль щоб кожен прокурор Закарпаття працював чесно, професійно і з повною самовіддачею.

Довідка УНІАН. Сидорчук в органах прокуратури працює майже 15 років. Пройшов шлях від стажиста до заступника прокурора Київської області. Перед призначенням на посаду прокурора Закарпаття працював першим заступником начальника Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України.