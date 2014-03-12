«Злодія у законі» на прізвисько «Принц» судитимуть за тяжкі злочини - ГУБОЗ

У Запорізькій області завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно впливового «злодія у законі» на прізвисько «Принц».

За зберігання зброї та наркотиків йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як повідомляється, «Коронований» у 1990 році чоловік неодноразово відбував покарання за скоєння тяжких злочинів на території Грузії та Російської Федерації. Притягувався до кримінальної відповідальності і в Україні - за незаконний обіг наркотиків.

Звільнившись у 2013 році з місць позбавлення волі, злодій неодноразово попадав у поле зору правоохоронців, двічі його затримували працівники спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Першого разу його затримали влітку в Криму. В автомобілі, яким він пересувався, УБОЗівці вилучили бейсбольну біту, обріз мисливської рушниці, пістолет з набоями та кокаїн. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження, яке з обвинувальним актом направлено до суду.

Вже у грудні 2013 року його знову затримали, але у Запоріжжі. «Коронований авторитет» мав споряджений набоями пістолет «ТТ» зі стертими серійними номерами та кілька доз кокаїну.

Наразі розслідування другого кримінального провадження також завершено, воно направлено до Апеляційного суду для об’єднання справ та визначення підсудності.