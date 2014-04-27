На Чернігівщині під час затримання злочинця загинув міліціонер

У райцентрі Талалаївка Чернігівської області під час затримання озброєного правопорушника від вогнепального поранення загинув старший слідчий місцевого райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні зранку до чергової частини Талалаївського райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення, що вулицею райцентру ходить озброєний мисливською рушницею чоловік і погрожує громадянам.

На місце події негайно виїхала екіпірована та озброєна слідчо-оперативна група. На вулиці Заводській правоохоронці побачили озброєного місцевого жителя, а коли вони спробували наблизитися до чоловіка і поспілкуватися, той відкрив вогонь на ураження, зробивши два постріли у бік слідчого.

Старший слідчий Талалаївського райвідділу УМВС старший лейтенант міліції отримав смертельне поранення грудної клітини (міліціонер був у бронежилеті). Впавши, він встиг застосувати табельну вогнепальну зброю на ураження і застрелив нападника.

Міліціонер був доставлений до лікарні, але від отриманих тяжких поранень помер.

Для з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група УМВС у Чернігівській області на чолі з керівництвом управління. На місці події працюють експерти, інспекція з особового складу, керівництво райвідділу, прокуратура.