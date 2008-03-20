Розширене засідання з питань протидії злочинам в сфері земельних відносин
16:24, 20 березня 2008Крым
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24 березня - 10.00. В прокуратурі Криму відбудеться розширене засідання органів влади і правоохоронних органів республіки з питань протидії злочинам і правопорушенням в сфері земельних відносин.
У міжвідомчій нараді візьмуть участь голови Верховної Ради і Ради міністрів Криму, керівники правоохоронних структур автономії, представники республіканських міністерств і відомств.
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