Розширене засідання з питань протидії злочинам в сфері земельних відносин

16:24, 20 березня 2008
Крым
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24 березня - 10.00. В прокуратурі Криму відбудеться розширене засідання органів влади і правоохоронних органів республіки з питань протидії злочинам і правопорушенням в сфері земельних відносин. 

У міжвідомчій нараді візьмуть участь голови Верховної Ради і Ради міністрів Криму, керівники правоохоронних структур автономії, представники республіканських міністерств і відомств.

Акредитація для представників засобів масової інформації за телефоном (0652)550326.

 

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