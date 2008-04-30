Ідентифіковано тіла 14 із 20 загиблих внаслідок катастрофи вертольота

Ідентифіковано тіла 14 загиблих внаслідок катастрофи вертольота Мі-8, що впав на бурову установку ”Таврида” у Чорному морі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, Урядовою комісією з розслідування причин аварії здійснено огляд місця катастрофи. Тіла загиблих знаходяться у відділенні судово-медичної експертизи Сімферополя для ідентифікації та впізнання.

У Чорноморській райдержадміністрації Криму із залученням фахівців-психологів МНС організовано роботу центру психологічної допомоги родичам загиблих. На місці події працює судно ”Центавр” з водолазами та обладнанням на борту для пошуку уламків вертольоту, що потрапили у море.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. На борту вертольота перебували 17 співробітників платформи і троє членів екіпажу. Усі вони загинули.