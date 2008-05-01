Голови парламенту і уряду Криму привітали кримчан з 1 травня

Голови парламенту і уряду АР Крим привітали кримчан з 1 травня - святом весни і праці.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО в своєму вітанні відзначає: «1 Травня втілює нашу історичну спадкоємність, єдність сили природи і людини праці. З цим днем пов`язані найсвітліші відчуття всіх громадян нашої держави, і він як і раніше залишається одним з наших улюблених свят. Цей день завжди наголошувався як свято миру, як день єднання людей в прагненні змінити життя на краще і створити суспільство, в якому кожен гордитиметься результатами своїх трудових досягнень. Свято 1 травня і сьогодні залишається символом радості і надії на благополуччя».

Глава парламенту додав, що Перше травня також є символом весни.

«Першотравень ми завжди зустрічали і зустрічатимемо як загальне і об`єднуюче всі народи, що населяють наш півострів, весняне свято. Так написано на кримському гербі – «Процвітання в єдності!», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він побажав кримчанам весняного настрою, міцного здоров`я, великих трудових звершень, достатку в кожному будинку, добра, миру і любові.

Як говориться в вітанні кримського прем`єра Віктора ПЛАКІДИ, «з кожним роком витоки його (свята – ред.) створення усе далі йдуть в історію, але Першотравень продовжує залишатися для всіх поколінь кримчан вірою в оновлення і надією на краще».

Глава уряду автономії побажав кримчанам міцного здоров`я, щастя і благополуччя. «Хай завжди збуваються ваші мрії, радують близькі і друзі, праця приносить задоволення і достаток», - йдеться в вітанні.