ВАЗ врізався в «швидку допомогу»: 5 осіб травмовано (додані фото)

5 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості в дорожньо-транспортній пригоді в Сімферополі (Крим) за участю автомобіля «швидкої допомоги» і ВАЗ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції Криму, дорожня аварія сталася в неділю ввечері.

Автомобіль ВАЗ-21083 врізався в ГАЗ-ЧАЗ-32214 («швидку допомогу»). Водій ВАЗ з місця ДТП зник.

У результаті ДТП травмовано 5 пасажирів «швидкої допомоги»: три жінки (серед них – лікар і медсестра станції швидкої допомоги), 15-річний хлопець і дворічний хлопчик.

Співробітники ДАІ встановили і розшукали водія і пасажира ВАЗ. Вони з Сімферополя: водій, 1960 року народження, пасажир – 1992 р.н.

Фото ДАІ