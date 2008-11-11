Меджліс просить прокуратуру Криму зайнятися кулею служби охорони

Меджліс кримських татар вимагає від прокуратури Автономної Республіки Крим розслідувати подію в Ялті, в результаті якої смертельне поранення одержав 21-річний Надір Берінкулов.

В поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Меджлісу стверджується, що минулого тижня Н.Берінкулова поранив співробітник Ялтинського відділення Державної служби охорони (ДСО). Хлопця доставили в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом «наскрізне вогнепальне поранення шиї з пошкодженням 5 і 6 шийних хребців, пошкодження спинного мозку». Вдень 10 листопада стан Н.Берінкулова залишався украй важким, а сьогодні про смерть молодої людини в телефонному режимі проінформували керівника юридичної служби Меджлісу Еміне АВАМІЛЄВУ.

Меджліс, посилаючись на інформацію очевидців, повідомляє подробиці інциденту в Ялті. «За словами очевидців, ні Н.Берінкулов, ні його друзі не брали участі в інциденті в ялтинському кафе. Одна з відвідувачок, що брала активну участь в інциденті, крикнула таким Н.Берінкулову і двом його друзям, які йшли з кафе, що має намір викликати одного з своїх знайомих міліціонерів, який «як годиться розбереться з ними». По дорозі до дому Н.Берінкулову з друзями перекрив шлях міліцейський автомобіль, з якого вийшли двоє озброєних пістолетами співробітників Ялтинського відділення ДСО у супроводі цієї жінки. Як свідчать очевидці, з боку одного із співробітників служби охорони послідувала команда: «Лягти на землю, стріляю без попередження». Виконуючи «наказ» міліціонера, Н.Берінкулов і його друзі лягли на землю, в цей же час прозвучав постріл. Озирнувшись, друзі Н.Берінкулова побачили його лежачим на правому боці і спливаючим кров`ю», - говориться в повідомленні Меджлісу.

За інформацією прес-служби Меджлісу, законність застосування співробітником Ялтинського відділення ДСО зброї відносно Н.Берінкулова перевіряється зараз прокуратурою Ялти. При цьому Меджліс вимагає, щоб розслідуванням події в Ялті зайнялися слідчі прокуратури Криму.

У телефонному коментарі УНІАН начальник Відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив: прокуратура зараз займається випадком в Ялті і з`ясовує, як саме відбувся постріл. Також О.ДОМБРОВСЬКИЙ виклав подробиці інциденту. За його словами, в ялтинському кафе відбулася бійка, була викликана міліція, а оскільки неподалік від місця події знаходився екіпаж ДСО Ялти, то саме він був відправлений туди. «Жінка, у якої там (у бійці) постраждав син, вказала безпосередньо на людей, які били її сина. Вони (співробітники ДСО) намагалися їх (тих, хто брав участь в бійці) затримати, ті чинили опір. Після цього один з них кинувся на співробітника міліції і намагався відібрати зброю. Далі – повинна прокуратура встановити, як відбувся постріл: мимоволі, або це був постріл, який відбивав напад», - сказав начальник прес-служби міліції Криму.