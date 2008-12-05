Автівка збила дитину на кримській автобусній зупинці

Дівчинка шпиталізована

5-річна дівчинка травмована в дорожній аварії у Феодосійському регіоні Криму. Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося напередодні в смт Приморський. «На автобусній зупинці водій автомобіля ВАЗ-2106 - житель смт Приморський, 1977 року народження - здійснів наїзд на дитину, 2003 року народження, мешканку смт Приморський», - говориться в повідомленні МНС. Дівчинка госпіталізована в травматологічне відділення Феодосійської дитячої лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. За фактом ДТП розслідування проводить ДАІ.

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