Меджліс затіяв акцію популяризації кримськотатарської преси

Меджліс кримських татар і ряд ЗМІ починають акцію «Кримськотатарські видання – в кожну сім`ю!».

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, на адресу кожного делегата Курултаю (національного з`їзду) організатори акції розсилатимуть звернення з проханням «своїм особистим прикладом сприяти підписці співвітчизників на кримськотатарські видання».

«Ми ставимо завдання залучення делегатів Курултаю кримськотатарського народу V скликання в процес популяризації кримськотатарських видань», – зазначив перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Редактори кримськотатарських газет «Къырым», «Янъы дунья», «Авдет» і журналу «Йылдыз» заявили про готовність різноманітити зміст своїх видань, щоб «кожне покоління знаходило для себе цікавий матеріал, який одночасно допоможе у вивченні рідної мови», повідомили в Меджлісі.

Керівник секретаріату Меджлісу Заїр СМЕДЛЯЄВ повідомив, що для постійного інформування громадськості дані про кількість підписчиків на кримськотатарські видання, що беруть участь в акції, щокварталу публікуватимуться в пресі.