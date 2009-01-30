Комерсантам не вдалося примусити Рескомзем виділити 3 га землі в Криму

Комерційній фірмі не вдалося за допомогою незаконного судового рішення примусити Республіканський комітет із земельних ресурсів виділити їй для будівництва здравниці три гектари землі на території Окунівської сільради Чорноморського району Криму.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, не маючи повного пакету документів на отримання землевідводу, комерсанти намагалися через суд змусити Рескомзем підготувати проект узгодження місця розташування та розміру земельної ділянки.

На стороні фірми виступив Господарський суд Криму, проте прокуратура в апеляційній інстанції довела неправосудність рішення та добилася його скасування. "Севастопольський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційне подання прокуратури, тим самим направивши комерсантів правовим шляхом отримувати земельну ділянку", - йдеться у повідомленні.

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