Російські льотчики відновлять тренування на полігоні у Криму

Найближчим часом російські військові льотчики відновлять тренування на комплексі палубної авіації «НИТКА» у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні в ході перебування з офіційним візитом у Мінську.

Він нагадав, що впродовж декількох останніх років через неможливість досягти відповідної домовленості між Міністерствами оборони України і Росії російські військові льотчики не мали можливості проводити навчальні тренування на комплексі «НИТКА».

«Кілька років Росія не проводила такі навчання, проте зараз немає причин, щоб їх не проводити», – сказав Ю.ЄХАНУРОВ, уточнивши, що на високому рівні усі питання щодо цього знято. Зараз тривають технічні уточнення щодо дати початку таких тренувань.

Як підкреслив міністр оборони, згідно з укладеною угодою, за оренду цього тренувального комплексу Росія сплачуватиме Україні «відповідні кошти».

***«НИТКА» – унікальний і єдиний тренувальний комплекс на території СНД, який повністю імітує умови зльоту і посадки палубної авіації авіаносцем.