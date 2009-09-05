Лабораторію з перевірки харчових продуктів на ГМО відкрили в Криму

Лабораторію для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО) відкрили в Сімферополі.

Перевірки з вересня проводяться на базі випробувального центру «Кримстандартметрології».

Як повідомили у прес-службі Держспоживстандарту, це перша в Криму лабораторія молекулярно-генетичних перевірок продукції. Вона була акредитована 26-27 серпня в Національному агентстві з акредитації України. Лабораторія створена за кошти підприємства.

Як відзначили у прес-службі, створення в Сімферополі лабораторії молекулярно-генетичних перевірок дасть можливість підприємцям не лише Криму, а й південних областей України перевіряти сировину і продукцію на наявність ГМО, а у разі наявності – визначити їх кількість.

Нещодавно у системі Держспоживстандарту було відкрито лабораторії генетично-молекулярних перевірок ГМО в харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів держпідприємств «Волиньстандартметрологія» (Луцьк), «Кривбастандартметрологія» (Кривий Ріг) і «Луганськстандартметрологія» (Луганськ). Окрім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє у «Укрметртестстандарті» (Київ), з 2008 року – в «Вінницястандартметрології» (Вінниця).

До кінця 2009 року планується відкрити ще кілька лабораторій генетично-молекулярних перевірок.

Постановою Кабінету міністрів з 1 липня 2009 року має здійснюватися обов`язкове етикетування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми.