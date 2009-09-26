Яценюк виступає за відокремлення влади від бізнесу

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК, який заявив про намір балотуватися на посаду Президента України, виступає за відокремлення влади від великого бізнесу.

«Великому бізнесу нема чого робити в політиці», - підкреслив ЯЦЕНЮК в Криму на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

За його словами, якщо великий бізнес має вплив на політиків, то це означає, що «велика політика перетворюється також на великий бізнес». При цьому лідер ініціативи «Фронт змін» додав, що саме це ми зараз спостерігаємо в українському парламенті.

«Якщо тільки великий бізнес займатиметься політикою, то ми (країна) і далі продовжимо затвердження олігархії в Україні», - заявив ЯЦЕНЮК.

На його думку, сьогодні в країні спостерігається класична кланова олігархічна система.

Лідер ініціативи «Фронт змін» виступив за якісне оновлення політсистеми країни.

ЯЦЕНЮК підкреслив, що партії не повинні включати у свої виборчі списки великих бізнесменів, які не мають жодного відношення до політики.

Разом із тим він зазначив, що держава повинна підтримувати національний капітал і дозволяти розвиватися бізнесу.