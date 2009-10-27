У Криму згорів автобус, що перевозив дітей на конкурс (фото)

Автобус, що перевозив дітей на танцювальний конкурс, горів сьогодні у Сімферополі. Жертв і потерпілих немає.

Інформація про пожежу надійшла о 10.10, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

МАЗ 256-200, що їхав з Нової Каховки до Ялти, віз на конкурс 17 дітей у супроводі 8 дорослих.

Водій, помітивши дим з-під панелі приладів, зупинив автобус і вивів пасажирів.

Коли він відкрив моторний відсік - «звідти вирвалося полум`я». «Спробувавши без успіху загасити вогонь з двох вогнегасників, чоловік викликав МНС», - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам знадобилося сім хвилин, щоб локалізувати полум`я. Ще близько двадцяти хвилин вони «заливали тліючий автобус».

Пожежники дістали з автобуса частину сумок з костюмами, яку не зачепило полум`ям.

За попередніми даними, до загоряння спричинило коротке замикання електропроводки.