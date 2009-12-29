Ющенко вніс законопроект про вибори ради Криму за мажоритаркою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до парламенту проект закону про вибори депутатів Верховної ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних міських голів за мажоритарною виборчою системою, повідомила прес-служба глави держави.

За умов існування пропорційної виборчої системи упродовж 2006-2009 року до місцевих рад обиралися політики, які "не мали жодного стосунку до жителів територіальних громад", йдеться у повідомленні.

"Саме тому ЮЩЕНКО пропонує обирати до місцевих рад не партійні вивіски, а конкретних осіб, які представлятимуть інтереси громади - від місцевого рівня і до рівня обласної ради та Верховної ради Автономної Республіки Крим", - сказала заступник глави секретаріату президента Марина СТАВНІЙЧУК.