Ющенко вніс законопроект про вибори ради Криму за мажоритаркою
22:00, 29 грудня 2009Крым
0 0
Пропонує обирати не партійні вивіски
|Віктор Ющенко
За умов існування пропорційної виборчої системи упродовж 2006-2009 року до місцевих рад обиралися політики, які "не мали жодного стосунку до жителів територіальних громад", йдеться у повідомленні.
"Саме тому ЮЩЕНКО пропонує обирати до місцевих рад не партійні вивіски, а конкретних осіб, які представлятимуть інтереси громади - від місцевого рівня і до рівня обласної ради та Верховної ради Автономної Республіки Крим", - сказала заступник глави секретаріату президента Марина СТАВНІЙЧУК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter