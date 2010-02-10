У Януковича називають маячнею заяви про фальсифікації в Криму

Кримський штаб кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА називає неправдивими заяви представників Юлії ТИМОШЕНКО про масові фальсифікації в регіоні.

«Міжнародні спостерігачі підтверджують, що вибори в Криму пройшли, загалом, нормально. Крики про «масові фальсифікації» - це просто маячня», - йдеться в заяві керівника штабу Анатолія МОГИЛЬОВА.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

Блок Юлії Тимошенко вимагає перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях кримської автономії, Донецької та Луганської областей, заявив депутат парламенту від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО. За даними ЦВК, у Криму за ЯНУКОВИЧА проголосували 78,24% виборців (за ТИМОШЕНКО - 17,31%), у Донецькій області - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), у Луганській області - 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%).

На думку МОГИЛЬОВА, представники ТИМОШЕНКО в кримських окружкомах навмисно гальмували роботу комісій, прагнучи використовувати ситуацію в автономії як привід для акцій протесту загальноукраїнського масштабу.

«Протоколи не передавалися до ЦВК, прихильники ТИМОШЕНКО говорили про порушення виборчого процесу, влаштовували PR-кампанію, акції масової непокори», - сказав МОГИЛЬОВ.

У штабі вважають, що Крим «проголосував дуже гідно й зробив свій внесок у перемоги ЯНУКОВИЧА», й підкреслюють: спроби переглянути результати виборів «будуть безуспішними».