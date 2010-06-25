«Укргазпром» звинуватив нардепів у крадіжці бренду (фото)

Президент корпорації «Укргазпром», житель Криму Олександр МАЛАХОВ заявляє, що депутати Верховної ради України Давид ЖВАНІЯ і Віктор ШЕМЧУК незаконно запозичили у нього запатентований бренд «право вибору», використавши словосполучення для назви створюваної в парламенті депутатської групи, повідомила прес-служба компанії.

МАЛАХОВ стверджує, що він ще минулого року використовував словосполучення на своїх білбордах «на всій території України, зокрема - в Криму».

«Я хотів звернути увагу людей не на свою персону, а на те, що у кожного жителя Криму і України завжди є «право вибору», оскільки ми живемо у вільній демократичній країні, і її громадяни повинні знати, що таке право у них є», - сказав президент корпорації «Укргазпром».

МАЛАХОВ проти того, щоб під назвою «Право вибору» існувала депутатська група або будь-яке інше утворення.

«Є елементарні етичні норми. Народні депутати Давид ЖВАНІЯ й Віктор ШЕМЧУК могли бодай поцікавитися, а чи немає вже у когось прав на цей бренд? Я не тримаю на них зла, але створювати депутатське об`єднання і водночас порушувати закон - просто неприпустимо. Чи зможе ця депутатська група розробляти потрібні країні закони, якщо її члени самі їх порушують?», - сказав він.

МАЛАХОВ вважає «запозичення» порушенням закону про авторські й суміжні права.

Він поки що не вирішив, чи звертатиметься до суду для захисту авторських прав.