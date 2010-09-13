Севастопольський чиновник погорів на 13 тисячах гривень хабара
12:56, 13 вересня 2010Крым
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Прокуратура порушила справу
Правоохоронці затримали в Севастополі співробітника районної державної адміністрації та жителя міста, котрі вимагали та отримали 13 тисяч хабара від приватного підприємця за сприяння йому в отриманні дозволу на розміщення чотирьох об’єктів виносної торгівлі.
Про це повідомила прес-служба МВС, не уточнивши дату події.
Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара".
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