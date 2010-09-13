Севастопольський чиновник погорів на 13 тисячах гривень хабара

Правоохоронці затримали в Севастополі співробітника районної державної адміністрації та жителя міста, котрі вимагали та отримали 13 тисяч хабара від приватного підприємця за сприяння йому в отриманні дозволу на розміщення чотирьох об’єктів виносної торгівлі.

Про це повідомила прес-служба МВС, не уточнивши дату події.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара".