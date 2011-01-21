Діти попросили водіїв не порушувати правила дорожнього руху

Листи до водіїв з проханням не порушувати Правила дорожнього руху (ПДР), бути уважними і обережними на дорогах роздавали в Севастополі юні інспектори руху під час організованої ДАІ акції «Водій, прислухайся до дитини!».

Деякі листи були з віршами і малюнками.

Перед тим, як вручити листи, діти зверталися до водіїв з проханням бути уважними за кермом і не порушувати ПДР.

У своїх листах учні не тільки зверталися до учасників руху з проханням піклуватися про безпеку всіх учасників дорожнього руху, а й самі обіцяли виконувати правила дорожньої азбуки.

За інформацією прес-служби управління ДАІ Севастополя, у 2010 році на дорогах міста травми одержали 94 дитини, двоє дітей загинули.