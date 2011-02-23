Україна зацікавлена в будівництві НПЗ на Чорноморському узбережжі
19:36, 23 лютого 2011Крым
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Азаров зустрівся з Мамед’яровим
Україна зацікавлена в будівництві нового нафтопереробного заводу на Чорноморському узбережжі для переробки азербайджанської та каспійської нафти, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ в середу.
«Зараз уже на рівні експертів опрацьовуються деякі спільні проекти. Зокрема, йдеться про будівництво на Чорноморському узбережжі нового нафтопереробного комплексу з глибокої переробки азербайджанської та каспійської нафти», - сказав АЗАРОВ.
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