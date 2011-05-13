50 оздоровниць готують знижки для залучення туристів у міжсезоння

Близько 50 цілорічних оздоровниць і 20 сертифікованих готелів Криму восени цього року мають намір знизити ціни на свої послуги для залучення в міжсезонні туристів, зокрема росіян, заявив перший заступник міністра курортів і туризму Криму Олександр ЛІЄВ у Москві, повідомила прес-служба Мінкурортів.

«Міністерство курортів і туризму Криму готує спеціальний проект із просування міжсезоння в Криму «Осінь-2011». Передбачається, що учасники проекту знизять ціни на проживання до рівня собівартості», - сказав ЛІЄВ.

Зокрема, вже визначено 50 цілорічних оздоровниць півострова, які готові в рамках проекту запропонувати спеціальні ціни на свої послуги. В проекті братимуть участь найбільші кримські, російські, прибалтійські, польські та білоруські туроператори, які візьмуть на себе зобов`язання із завантаження санаторіїв.

Також до участі в проекті будуть залучені перевізники. Передбачається, що вони розроблять спеціальні цінові пропозиції в кримському напрямку на осінній період.