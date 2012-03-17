Севастополь виділить 100 тисяч гривень матері, сина якої вбила стіна

Севастопольська міська рада ухвалила рішення про виділення 100 тисяч гривень з міського бюджету на надання допомоги багатодітній матері, у якої 7 лютого під бетонною підпірною стіною, що впала, загинув семирічний син, повідомила прес-служба міськради.

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді і спорту міськдержадміністрації Андрій ТИМЧЕНКО відзначив, що 100 тис. грн., які пропонується виділити з бюджету, повністю не вирішує питання придбання квартири і «основна частина коштів буде виділена з позабюджетних джерел».

7 лютого в Севастополі на будівельному майданчику через падіння бетонної глиби загинув семирічний хлопчик. Хлопчик ріс у багатодітній родині, його мати приїхала до Севастополя на заробітки із Західної України. Вона без чоловіка виховує ще п`ятьох неповнолітніх дітей.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу.