Голова ВР Криму: Поки з людьми, які захопили землю, ведуться переговори

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО закликає конфліктуючі сторони вирішувати питання щодо землі в Сімферополі за столом переговорів.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, де на вулиці Балаклавській через земельну ділянку відбулися зіткнення між кримськими татарами - учасниками «полян протесту» - й представниками фірми «Олві-Крим».

«Треба ці питання вирішувати не тут, за допомогою спецназу, а сідати й вирішувати за круглим столом усім зацікавленим сторонам. Тут є проблеми як незаконного захвату земельної ділянки, так і є проблеми з компанією («Олві-Крим» - УНІАН). Сьогодні в прокуратурі йде розгляд за фактом законності передачі в оренду земельної ділянки (даній фірмі – УНІАН). До врегулювання в судовому порядку цих фактів ухвалювати якісь рішення буде неправильно», - підкреслив голова ВР Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ГРИЦЕНКА, поки з людьми, які захопили землю в Криму, ведуться переговори: їх просять добровільно звільнити земельні ділянки – це в першу чергу стосується тих ділянок, де є рішення судів про їх звільнення та є акти на землю. «Ми поки ведемо переговори з тими людьми, які зайняли земельні ділянки, щоб вони звільнили земельні ділянки», - сказав кримський спікер.

Він запевнив, що рішення судів про звільнення захоплених земель виконуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі відбулися локальні зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами. За даними очевидців, постраждало декілька осіб (зокрема, в першій половині дня було травмовано немолодого чоловіка й дівчину, а в другій половині дня - жінку). Це вже не перший конфлікт на самозахваті на вулиці Балаклавській. 18 січня 2007 року там сталися зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

Ділянку площею 2,6 га по вулиці Балаклавській з березня 2006 року захоплено ініціативною групою кримських татар.

Нагадаємо, за даними Рескомзему АРК, всього в Криму захоплено близько 15 тисяч га землі.