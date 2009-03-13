Музеї України можуть залишитися без охорони

Начальник департаменту державної служби охорони (ДСО) при МВС України Віталій Грицак запевняє, що ДСО продовжуватиме забезпечувати охорону всіх музеїв і музейних комплексів країни до 1 квітня поточного року, не дивлячись на величезну заборгованість музеїв перед ДСО.

ДСО попередила Міністерство культури і туризму України про те, що якщо до 1 квітня поточного року не будуть погашені борги, які накопичилися у зв`язку з невиплатою музеями грошей за послуги охорони, можливо, ця охорона зніматиметься з музейних комплексів, розповів Грицак журналістам у п`ятницю в Києві.

Разом з тим, він висловив надію, що фінансові проблеми в цій частині будуть вирішені і музеї не залишаться без фізичної охорони.

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