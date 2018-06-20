Андрухович розбудив «Мертвого півня»

Ви чули як піють дрозди?... А “мертві півні”? А, фактично, живі класики української літератури?... Найживіший український гурт святкує 20-річчя творчої діяльності. Святкові заходи заплановано у різних містах. Міліціянти прасують уніформу, комунальні служби чепурять вулиці, концертні зали чекають на натовпи фанатів, хвостаті ракети готуються розцвісти феєрверками у вечірньому небі...

Ну а якщо серйозно, улюбленці публіки і сучасних українських поетів, гурт “Мертвий півень” дійсно святкує круглу дату, а відзначити її музиканти вирішили новим альбомом у співавторстві зі своїм давнім побратимом, Патріархом української (заледве не сказала естради) літератури Юрієм Андруховичем. Назва промовляє сама за себе - “Мертвий півень Made in Ю.А” (ви ж здогадались хто такий Ю.А?).

Географія презентацій наразі не надто велика (дивись тут), але ж це можна виправити, головне – бажання. Почути, відчути і закохатися. Наразі це змогли зробити Чернігів, Київ і Львів.

Отож, альбом: 45 хвилин, сім нових пісень та три “кавер-версії” на старі хіти у тому числі Бонус (спеціяльно для фанатів Ю.А.-“Етюд з воронами” у виконанні самого Патріарха).

10 треків, які чіпляють за живе з перших тактів. Аудиторія заводиться відразу, не потрібно частувати маленькими порціями, призвичаювати. Зайве підтвердження – на двох концертах “півні” зіграли з льоту усі композиції, вже потім узялися “добивати” розігріту публіку добре знайомими, вибуховими “Without You”, “Old Soldier Is Very Drunk”, ну і звісно ж, світовим хітом про портрет Бенджаміна Франкліна і нелегку долю українських секретарок.

Хоча, з приводу призвичаювання і ознайомлення трохи лукавлю. Безпрецедентний випадок (повіримо на слово Ромку Чайці) - Юрій Андрухович, який не любить повертатися до написаних віршів і коментувати їх, цього разу не просто надав коментарі, а в деталях розповів, коли, де і за яких умов народжувався той чи інший текст, який пізніше заспівали “півні”. Усе це з’являлося поступово, і тепер зібране в один “пазл” на сайті гурту.

Певно, вирішивши, що цього достатньо, пан Юрій (виключаємо, звичайно, участь у самому записі альбому) на очі українській публіці так і не з’явився. Привіт Німеччині! Доведеться якось набратися терпіння – ставите диск, заплющуєте очі, слухаєте голос і уявляєте собі пронизливий погляд “людини зі скляним оком”.

Яким же вийшов новий альбом “Made in Ю.А.”? Надамо слово головним героям свята

Місько Барбара: “Я знову процитую Андруховича, який сказав, що це наш найкращий альбом. Він так сказав, а я не можу його не повторити... Це був просто такий збір усіх в одному місці і максимальний викид усіх тестостеронів, адреналінів, та інших необхідних вітамінів”.

maryan-dirtyn: “Записаний за 3 дні в дуже екстремальних умовах, коли вже ніхто не думав про творчість, про мистецтво. Всі просто грали музику так, як вони її відчували. Цього разу - максимально радикально по чесному”.

Льолік Слободян: “Хороший. За нього не соромно. Крім того, реально - альбом, який вдало зведений” (підтверджую реверанс у бік звукорежисерів - Авт).

Ромко Чайка: “Новий альбом? Шкода, ви цього не напишете (:) - Авт), а от у Польщі би музичні критики сказали “album zajebisty!” Ні, справді, це, напевно, вперше за останні 20 років, коли уся група задоволена, жодних претензій. Крім того, Юрій Андрухович вперше є не тільки натхненником, чию поезію ми вмікшовуємо між треками – він повноцінний вокаліст”.

Юрко Чопик: “Нас дуже важко звести усіх докупи, в якесь одне окремо взяте місце, але ми зробили цей подвиг, все залишили, покинули і зібралися. Чим відрізняється від інших? Ну, напевно, зрілістю. Кожен народив щось таке для цього альбому, до чого він визрів за останні кілька років. Ми ж усі змінюємося...”

Олег “Джон” Сук: “Альбом вийшов спокійний, без суєти, зрілий, фактично. Ну і нам подобається, що дуже рідко буває. Достойний альбом на двадцятиріччя. А ті двадцять років пройшли як один день. Сказати що щось дуже змінилось... міняються тільки люди, тобто ходять по три покоління: ті хто нас слухав двадцять років тому, їхні діти і зараз уже внуки пішли. “Мертвий півень” у кожному місті має десь 200 вірних фанатів, які постійно приходять на концерти, незважаючи на жодні кризи, підтримують нас”.

Крім презентації власне альбому “Мертвий півень”, потішив своїх шанувальників несподіваними сюрпризами: київська публіка мала змогу вітати засновника гурту - Любомира Футорського...

... у Львові на сцену підіймався колишній штатний скрипаль Ромко Рось і львівська легенда – Віктор Морозов, з яким МП теж має спільний альбом – “Афродизіяки”.

Власне, у Львові відбулося традиційне "Прокидання Мертвого півня". Ті, хто не полінувався прокинутися недільного ранку і прийти до дворику Ратуші аж ніяк про те не пожалкували.

Тож сталося! Андрухович розбудив "Мертвого півня", "Мертвий Півень" розбудив Львів, прийшла весна. А далі - "Літо буде!".

P.S. І ще от зімпровізувалося про новий альбом:

Міцний

Енергійний

Роковий

Тлустий

Відірваний

Инакший*

Йинвитамронен (зашифровано для Комісії з нацморалі :)

Поетичний

Іронічний, ірреальний, ірраціональний

Воркітливий

Еротичний

Ностальгійний, нарцисичний

Ьлйеткок

!

Валенталка

Фото - Тетяни Давиденко

* Ну нема в українській мові слів на літеру И, нема.

Правда, стронґовський вважає, що є - Profitons en! :)