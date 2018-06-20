Андрухович розбудив «Мертвого півня»
“Новий альбом? Шкода, ви цього не напишете, а от у Польщі би музичні критики сказали “album zajebisty!” ... Фоторепортаж
Ви чули як піють дрозди?... А “мертві півні”? А, фактично, живі класики української літератури?...Найживіший український гурт святкує 20-річчя творчої діяльності. Святкові заходи заплановано у різних містах. Міліціянти прасують уніформу, комунальні служби чепурять вулиці, концертні зали чекають на натовпи фанатів, хвостаті ракети готуються розцвісти феєрверками у вечірньому небі...
Ну а якщо серйозно, улюбленці публіки і сучасних українських поетів, гурт “Мертвий півень” дійсно святкує круглу дату, а відзначити її музиканти вирішили новим альбомом у співавторстві зі своїм давнім побратимом, Патріархом української (заледве не сказала естради) літератури Юрієм Андруховичем. Назва промовляє сама за себе - “Мертвий півень Made in Ю.А” (ви ж здогадались хто такий Ю.А?).
Географія презентацій наразі не надто велика (дивись тут), але ж це можна виправити, головне – бажання. Почути, відчути і закохатися. Наразі це змогли зробити Чернігів, Київ і Львів.
Отож, альбом: 45 хвилин, сім нових пісень та три “кавер-версії” на старі хіти у тому числі Бонус (спеціяльно для фанатів Ю.А.-“Етюд з воронами” у виконанні самого Патріарха).
10 треків, які чіпляють за живе з перших тактів. Аудиторія заводиться відразу, не потрібно частувати маленькими порціями, призвичаювати. Зайве підтвердження – на двох концертах “півні” зіграли з льоту усі композиції, вже потім узялися “добивати” розігріту публіку добре знайомими, вибуховими “Without You”, “Old Soldier Is Very Drunk”, ну і звісно ж, світовим хітом про портрет Бенджаміна Франкліна і нелегку долю українських секретарок.
Хоча, з приводу призвичаювання і ознайомлення трохи лукавлю. Безпрецедентний випадок (повіримо на слово Ромку Чайці) - Юрій Андрухович, який не любить повертатися до написаних віршів і коментувати їх, цього разу не просто надав коментарі, а в деталях розповів, коли, де і за яких умов народжувався той чи інший текст, який пізніше заспівали “півні”. Усе це з’являлося поступово, і тепер зібране в один “пазл” на сайті гурту.
Певно, вирішивши, що цього достатньо, пан Юрій (виключаємо, звичайно, участь у самому записі альбому) на очі українській публіці так і не з’явився. Привіт Німеччині! Доведеться якось набратися терпіння – ставите диск, заплющуєте очі, слухаєте голос і уявляєте собі пронизливий погляд “людини зі скляним оком”.
Яким же вийшов новий альбом “Made in Ю.А.”? Надамо слово головним героям свята
|Це - диск. Він - там.
Місько Барбара: “Я знову процитую Андруховича, який сказав, що це наш найкращий альбом. Він так сказав, а я не можу його не повторити... Це був просто такий збір усіх в одному місці і максимальний викид усіх тестостеронів, адреналінів, та інших необхідних вітамінів”.
maryan-dirtyn: “Записаний за 3 дні в дуже екстремальних умовах, коли вже ніхто не думав про творчість, про мистецтво. Всі просто грали музику так, як вони її відчували. Цього разу - максимально радикально по чесному”.
Льолік Слободян: “Хороший. За нього не соромно. Крім того, реально - альбом, який вдало зведений” (підтверджую реверанс у бік звукорежисерів - Авт).
Ромко Чайка: “Новий альбом? Шкода, ви цього не напишете (:) - Авт), а от у Польщі би музичні критики сказали “album zajebisty!” Ні, справді, це, напевно, вперше за останні 20 років, коли уся група задоволена, жодних претензій. Крім того, Юрій Андрухович вперше є не тільки натхненником, чию поезію ми вмікшовуємо між треками – він повноцінний вокаліст”.
Юрко Чопик: “Нас дуже важко звести усіх докупи, в якесь одне окремо взяте місце, але ми зробили цей подвиг, все залишили, покинули і зібралися. Чим відрізняється від інших? Ну, напевно, зрілістю. Кожен народив щось таке для цього альбому, до чого він визрів за останні кілька років. Ми ж усі змінюємося...”
Олег “Джон” Сук: “Альбом вийшов спокійний, без суєти, зрілий, фактично. Ну і нам подобається, що дуже рідко буває. Достойний альбом на двадцятиріччя. А ті двадцять років пройшли як один день. Сказати що щось дуже змінилось... міняються тільки люди, тобто ходять по три покоління: ті хто нас слухав двадцять років тому, їхні діти і зараз уже внуки пішли. “Мертвий півень” у кожному місті має десь 200 вірних фанатів, які постійно приходять на концерти, незважаючи на жодні кризи, підтримують нас”.
Крім презентації власне альбому “Мертвий півень”, потішив своїх шанувальників несподіваними сюрпризами: київська публіка мала змогу вітати засновника гурту - Любомира Футорського...
|«Back to Futur!»
|"Старенький харлей" порвав зал
... у Львові на сцену підіймався колишній штатний скрипаль Ромко Рось і львівська легенда – Віктор Морозов, з яким МП теж має спільний альбом – “Афродизіяки”.
|"Маэстро, урежьте марш!"
|...Тота єдна думка моя, Же ти не мiй, я не твоя, душко моя
Власне, у Львові відбулося традиційне "Прокидання Мертвого півня". Ті, хто не полінувався прокинутися недільного ранку і прийти до дворику Ратуші аж ніяк про те не пожалкували.
|Куди ж без Нього...
|У повітрі пахло «ShockolaD»ом... Дана Винницька прийшла привітати МП
|А декому дістався льодяник
|"Бо де ще зубачиш таку красоту, Тільку ві Львові..."
|Юрко
|А мені?
|А пам`ятаєш...
|Брааааат, піва кончилась!
|Жена ушла!
|"Без вас не було би нас"
Тож сталося! Андрухович розбудив "Мертвого півня", "Мертвий Півень" розбудив Львів, прийшла весна. А далі - "Літо буде!".
P.S. І ще от зімпровізувалося про новий альбом:
Міцний
Енергійний
Роковий
Тлустий
Відірваний
Инакший*
Йинвитамронен (зашифровано для Комісії з нацморалі :)
Поетичний
Іронічний, ірреальний, ірраціональний
Воркітливий
Еротичний
Ностальгійний, нарцисичний
Ьлйеткок
!
Валенталка
Фото - Тетяни Давиденко
* Ну нема в українській мові слів на літеру И, нема.
Правда, стронґовський вважає, що є - Profitons en! :)