Картину Тиціана продали за рекордну суму (фото)

Картина "Свята бесіда: Мадонна з немовлям і святими Лукою і Катериною Олександрійською" пензля Тиціана пішла з молотка за 16,9 мільйона доларів.

Полотно Тіціана "Свята бесіда: Мадонна з немовлям і святими Лукою і Катериною Олександрійською" продали в четвер на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку.

До початку торгів організатори аукціону розраховували продати полотно за 15-20 мільйонів доларів.

Покупцем картини Тиціана став приватний колекціонер з Європи. Він не був присутній на торгах особисто, а робив ставки по телефону.

На картині зображено немовля Ісус, який, перебуваючи на руках у Богоматері, простягає до святих свою ліву руку. Вважається, що картина була закінчена до 1560 року.

На тих же торгах нью-йоркський музей Метрополітен придбав за 2,1 мільйона доларів картину "Святе сімейство з немовлям святим Іоанном Хрестителем" пензля італійського художника Періно дель Ваги.

Аукціон старих майстрів Sotheby`s, який відбувся 27 січня в Нью-Йорку, приніс 86 мільйонів доларів.

Lenta.ru