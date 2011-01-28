Картину Тиціана продали за рекордну суму (фото)
Покупець - колекціонер з Європи
|”Свята бесіда: Мадонна з немовлям і святими Лукою і Катериною Олександрійською”
Полотно Тіціана "Свята бесіда: Мадонна з немовлям і святими Лукою і Катериною Олександрійською" продали в четвер на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку.
До початку торгів організатори аукціону розраховували продати полотно за 15-20 мільйонів доларів.
Покупцем картини Тиціана став приватний колекціонер з Європи. Він не був присутній на торгах особисто, а робив ставки по телефону.
На картині зображено немовля Ісус, який, перебуваючи на руках у Богоматері, простягає до святих свою ліву руку. Вважається, що картина була закінчена до 1560 року.
На тих же торгах нью-йоркський музей Метрополітен придбав за 2,1 мільйона доларів картину "Святе сімейство з немовлям святим Іоанном Хрестителем" пензля італійського художника Періно дель Ваги.
Аукціон старих майстрів Sotheby`s, який відбувся 27 січня в Нью-Йорку, приніс 86 мільйонів доларів.