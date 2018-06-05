Мовна проблема: експерти пропонують Україні трьомовність

Українцям пропонують залишити суперечки з питань двомовності, а перейти на систему освіти українською, російською та англійською: як наслідок – володіння суспільства однаковою мірою трьома мовами.

Таку пропозицію висунули експерти Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП, Україна), розмірковуючи на тему: «Освіта рідною мовою: бажання людини або обов`язок держави?».

На думку членів клубу, такий підхід допоможе випускникам шкіл і вишів бути більш конкурентоспроможніми на ринку праці, зокрема – на міжнародному.

Також на засіданні клубу були висловлені й інші думки...

Президент ЦСКП (Україна) Юрій Ліпчевський:

ЗНАННЯ ТРЬОХ МОВ РОБИТЬ БІЛЬШ КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ

Нерідко буває, що дитина вдома розмовляє російською мовою, в школі вчиться українською. У результаті до ладу не знає жодної мови, і це велика проблема. Оптимальним може стати варіант, коли в першому класі дитина здобуватиме освіту мовою, якій віддадуть перевагу батьки: українською або російською; з другого класу - починати вивчати другу мову; з третього – англійську. Таким чином випускники будуть більш конкурентоспроможніми на ринку праці, зокрема на міжнародному.

Віце-президент ЦСКП (Україна) Петро Іванов:

ТРЕБА ЗНАТИ АНГЛІЙСЬКУ

Потрібно крім російської і української знати ще і англійську. Дві мови нададуть можливість комунікації на пострадянському просторі, англійська надасть можливість спілкуватися з усім світом.

Керівник Школи політичної психології Геннадій Балашов:

КРАЩЕ ЗА ВСЕ ПЕРЕХОДИТИ НА ЛАТИНИЦЮ

Суспільство переходить до світової мови спілкування: багаті люди, музиканти, актори, інтернет – всі говорять англійською. Треба прагнути, щоб наші діти більше знали англійську. Проте для України краще за все зберегти українську і російську, але переходити на латиницю, щоб увійти до світової культури. Це збереже обидві мови і примирить народ.

Голова Держкомітету України з питань науки, інновацій і інформатизації Володимир Семиноженко:

УКРАЇНСЬКОЇ НЕ ПОВИННО ПОМЕНШАТИ, А РОСІЙСЬКОЇ – ЗБІЛЬШИТИСЬ

Одні відстоюють російську мову, інші, щоб не було російської зовсім. Це метод виключення і ворожнечі, він не конструктивний. Українське суспільство де-факто двомовне. Соціологи підрахували, що третина українців говорить російською, третина – українською, ще третина – двома мовами. Двомовність - це не коли частина народу говорить українською, а частина - російською, а коли все суспільство рівною мірою добре володіє двома мовами. Української не повинно поменшати, російської – збільшитись.

ЛЮДИНА МАЄ ВОЛОДІТИ МІНІМУМ ТРЬОМА МОВАМИ

Підтримка і розвиток самобутності меншин не можливі без освіти рідною мовою. Є наукові, політичні і моральні підстави піднімати мовне питання. Потрібно ставити питання про багатомовність, людина має володіти мінімум трьома мовами.

Директор Інституту глобальних економічних і енергетичних стратегій Юрій Нерубай:

ЩОБ ДЕРЖАВА ВІДБУЛАСЯ ТРЕБА, ВИБРАТИ УКРАЇНСЬКУ

Що робити тим, хто дома говорить суржиком? Люди мають бути конкурентоздатними. Проблеми мови не вирішать проблеми освіти. Недавнє дослідження довело неосвіченість багатьох українців. Основною мовою має бути одна – та, яку обере народ. На сьогоднішній день, щоб держава відбулася, потрібно вибрати українську мову, інакше держава не утримається.

Директор Центру конструктивних технологій Олександр Михайлич:

МОВА МАЄ БУТИ ОДНА - УКРАЇНСЬКА

Мова має бути одна - українська. Економічно важко зараз вводити другу мову навчання.

Директор Центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій Романенко:

У ВИПУСКНИКІВ КАША В ГОЛОВІ, НЕ ВАЖЛИВО, ЯКОЮ МОВОЮ ВЕЛОСЯ НАВЧАННЯ

У Україні є елітні учбові заклади, і є звичайні школи, де освіти майже немає. У випускників каша у голові, не важливо, якою мовою велося навчання.

Голова Української асоціації викладачів російської мови і літератури Людмила Кудрявцева:

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ПОГІРШУЄТЬСЯ КАТАСТРОФІЧНО

Я шокована тим, що якість освіти випускників шкіл катастрофічно погіршується, з кожним роком. Першокурсники приходить з низьким рівнем інтелекту і освіти. Чому так? За радянських часів у 1-му класі дитина починала освіту рідною мовою: російською або українською, в другому класі - починали вивчати другу мову. Така паралельна мовна освіта йшла протягом всього навчання у школі. Зараз ця система зламана. Проблема освіти лежить у площині національної безпеки, оскільки ми котимося до прірви.

Психолог Зоя Гаркавенко:

ЧИМ МЕНШЕ ДИТИНА, ТИМ БІЛЬШЕ МОВ ЗДАТНА ЗАСВОЇТИ

Чим менше дитина, тим більше мов вона в змозі засвоїти одночасно. Мова – це частина культурно-історичного середовища, в якому формується і розвивається держава. Мова соціально-генетично передається з покоління в покоління. Проблема освіти поділяється на три галузі: проблема кадрів, зміст освіти, система управління освітою. Змішати мову і освіту – не вирішити проблему, потрібно розділити ці речі, дискусія має бути, але не у бік однієї або іншої мови.

Анна Хрустальова