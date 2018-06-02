Український письменник Голобородько здобув найпрестижнішу у світі премію

Збірка поезії Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка» (видавництво «Грані-Т») удостоєна однієї з найпрестижніших у світі відзнак у царині дитячої літератури.

22 лютого на адресу київського видавництва «Грані-Т» надійшов нібито буденний електронний лист із Німеччини. У ньому коротко, без зайвої патетики повідомлялося про те, що «книга Вашого видавництва «Віршів повна рукавичка» Василя Голобородька стала однією з «Білих Ворон 2011», себто вона є одним із переможців міжнародного конкурсу дитячої літератури Міжнародної Молодіжної Бібліотеки».

Правду кажучи, дуже небагато навіть тих людей, які в Україні працюють на книжковому ринку, без додаткових пояснень зрозуміють, про що йдеться. Авжеж, ні для кого не є таємницею те, що фахова фантазія більшості наших видавців не сягає далі участі у Франкфуртському книжковому ярмарку, – а в європейському книжковому й літературному процесі ми все ще орієнтуємося, на жаль, дуже й дуже кепсько. Тим паче, коли йдеться про царину дитячої літератури, яка і в нашому рідному літпроцесі досі залишається в ролі «пасинка» (цю сумну істину вкотре підтвердило неприсудження цього року Шевченківської премії Володимирові Рутківському)…

Отож, з’ясуємо, про що мова.

Є в західній частині Мюнхена середньовічний замок Блютенбурґ, збудований у XV столітті герцогом Альбертом III. Після Другої світової війни його власницею стала єврейка Єлла Лепман, яка зазнала переслідувань від нацистів, тож була перейнята ідеєю зробити добру справу, яка б сприяла взаєморозумінню між представниками різних культур. І вона заснувала в замку Міжнародну Молодіжну Бібліотеку.

Відтоді чимало води витекло в ріці Ізар, і замок давно вже перейшов у власність громади Мюнхена, – а ідея Єлли Лепман не просто живе, а й набула неабияких масштабів і неабиякого престижу. Нині це найбільша в світі бібліотека дитячої і підліткової літератури, яка щорічно поповнюється дев’ятьма тисячами томів. У колекції Міжнародної Молодіжної Бібліотеки понад 600 тисяч книг і близько 80 тисяч журналів, виданих більше ніж 130-ма мовами. Є тут старі радянські видання, є російські, – але жодної української книжки досі не було!

Утім, робота бібліотеки не обмежується самим лише збиранням книжок і журналів. Тут відбуваються авторські читання найкращих дитячих письменників, виставки робіт найкращих художників-ілюстраторів дитячих книжок із різних країн і чимало інших цікавих заходів. А головне – бібліотека перебрала на себе місію провідника з сучасної дитячої літератури; й крім організації спеціальних семінарів, виставок, літературних фестивалів і освітніх курсів, вона щорічно публікує «White Ravens» («Білі Ворони») – рекомендаційний список найкращих дитячих книжок із понад сорока країн світу.

Відбувається це так: із поміж 9 тисяч книжок, які щорічно надходять до Міжнародної Молодіжної Бібліотеки з усього світу, фахівці вибирають кілька десятків найкращих, і пишуть на них рецензії, які публікуються в каталозі «White Ravens». Відтак цей каталог і обрані книги бібліотека представляє на дитячому книжковому ярмарку в Болоньї, і після цього «Білі ворони» включаються в пересувні виставки.

Ось уже тривалий час каталог «White Ravens» є одним із ключових орієнтирів у світі дитячої та підліткової літератури, який не лише представляє найкращі видання, а й визначає ключові тенденції для видавців, критиків, продавців книжок – і, звісно, для маленьких читачів та їхніх батьків.

Зайве й казати, що жодна українська книжка досі до цього каталогу не втрапляла. «Віршів повна рукавичка» Василя Голобородька, видана «Гранями-Т», – це перша українська «ластівка», яка пробилася на європейський Олімп дитячої літератури!

Цей успіх закономірний і стосовно автора, і стосовно видавництва. Адже Василь Голобородько – такий собі добрий дивак, який мешкає у віддаленому від літературних магістралей Луганську, – об’єктивно один із найкращих європейських поетів другої половини ХХ – початку ХХI століття. Попри те, що його творчість свого часу була відзначена Шевченківською премією, а кілька (не найкращих, як це в нас зазвичай буває) віршів уключені в шкільну програму, – український читач знає про нього непростимо мало. Тим часом освіченому європейському читачеві, який знається на сучасній поезії, це ім’я багато про що промовляє!

Цікаво, що досі Василь Голобородько не писав для дітей. «Віршів повна рукавичка» – його дебют у цій царині!

Тим часом видавництво «Грані-Т» хоч і дуже молоде – цими днями йому виповнилося 5 років, – та вже ціла низка його книжок удостоєна міжнародних відзнак. Серед них, зокрема, й Ґран-прі V Міжнародного конкурсу країн-учасниць СНД «Мистецтво книги» за книгу Миколи Гоголя «Петербургские повести» в дивовижному оформленні Юрія Чаришнікова – перша українська книжка, яка здобула таку високу відзнаку в Росії. Інші міжнародні успіхи «Граней-Т» так само пов’язані з «есендівським» книжковим ринком – і ось маємо його перший «прорив» у Європу!

«Голобородькова книжка справді дуже незвична, – розповідає головний редактор видавництва Олена Мовчан. – Це верлібри, надзвичайно образні, парадоксальні, часом дуже химерні. Кажуть, що потрібна спеціальна підготовка для того, щоб сприймати таку поезію, – але насправді треба бути просто дитиною, себто сприймати вірш як світ – неупереджено, відкрито… Звісно, для видавництва це був певний ризик – робити те, що ніхто ще не робив. Навіть складно було знайти художника, який міг адекватно передати для дитини цей дивовижний поетичний світ у малюнках, – але, зрештою, з цим завданням блискуче впоралася напрочуд талановита Інґа Леві. Тож відзнака Міжнародної Молодіжної Бібліотеки переконує, що видавцям варто зважуватися на такі добрі ризики».

Авжеж, варто! А ще більше варто не замикатися у власному «болітці» й не орієнтуватися лише на «есендівські» зразки, а йти зі своїми книжками в Європу. Там є не лише чому повчитися, а вже можна помалу й себе показати. Годі недооцінювати наших письменників і художників – вони нічим не гірші від європейських колег.

У висліді ж «White Ravens» чекаємо, що дивовижна книжка Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка» буде перекладена принаймні кількома мовами і з чудовими ілюстраціями Інґи Леві прийде до маленьких іноземних читачів.

Іван Андрусяк