У театрах столиці: про оновленого Дон Жуана й садомазохістську любов

Така примхлива цьогорічна весна все ж таки починає тішити нас теплом і, звісно, набирає обертів дачний сезон, але, схоже, прем’єрні вистави столичних театрів не дозволять киянам надовго віддалитися від міського життя.

«БЕЗІМЕННА ЗІРКА» В ЖАНРІ РОМАНСУ

Шанувальникам зворушливих мелодрам добре відомий знятий у 1980-ті телевізійний фільм Михайла Козакова «Безіменна зірка». У його основі – сюжет однойменної п’єси румунського автора Михаіла Себастіяну. За мотивами цього ж твору український режисер Олександр Білозуб вирішив поставити виставу «Романс. Майстер-клас» у Національному академічному драматичному театрі імені І. Франка.

Події нової музичної драми розгортаються на вокзалі. Тут вирує життя в усіх його проявах. Відбуваються доленосні зустрічі, зазнають краху сталі зв’язки, мрійники рушають у незнані світи, а хтось щовечора просто приходить сюди відчути смак далеких мандрів. Різні персонажі, різні характери, об’єднує їх лише надія на щастя.

Коли йдеться про любов і пристрасть, мимоволі виникає асоціація з піснею, романсом. Саме тому Олександр Білозуб головним засобом художньої виразності вистави обрав романсову музичну форму. Тут романс живе власним життям – змінює людей, їхні душі, нагадує нам про вічні цінності духовного світу людини.

Прем’єра подарує зустрічі з заслуженими артистами України Ларисою Руснак, Анатолієм Гнатюком, Тетяною Олексенко, Тетяною Міхіною, та іншими виконавцями. А серед романсів, які прозвучать – твори композиторів Богдана Веселовського, Анатолія Горчинського, Платона Майбороди, Ігоря Поклада на вірші поетів Тараса Шевченка, Андрія Малишка, Валерія Куринського.

ДОН ЖУАН, ПРИМИРЕНИЙ ІЗ ЖИТТЯМ

Легенди про Дон Жуана свого часу надихали Мольєра, Пушкіна, Лесю Українку. Хвилюють вони уяву і сучасних авторів, котрі теж час від часу дивують нас цікавими інтерпретаціями.

Одну з них пропонує київський драматург Андрій Міллер у п’єсі «Прощання Дон Жуана» і Дмитро Богомазов – режисер-постановник вистави за цим твором – «Гості завітають опівночі» на сцені Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

На глядачів чекає яскрава костюмована постановка в жанрі народної комедії, з непередбачуваними режисерськими вигадками і гарними акторськими роботами.

Зазвичай в долі хрестоматійного героя весь час спрацьовувала одна й та сама сюжетна тріада – спокуса чергової дами – вбивство її чоловіка або коханця – помста Кам’яного гостя. І щоразу Дон Жуан, цей красень і сміливець, не боячись, ризикував собою… А Дон Жуан Андрія Міллера вирішив вирватися з довічної канви свого життя… Якою ціною йому це вдасться? Про це дізнаються ті, хто перегляне цю веселу й мудру виставу.

БЕНЕФІС ЧОТИРЬОХ

Кожен театр має акторів, якими він може пишатися. У новій виставі «Квартет» за п’єсою знаного британського драматурга й сценариста Рональда Харвуда (лауреата й номінанта на премію «Оскар» за сценарії до фільмів «Піаніст», «Костюмер», «Скафандр і метелик») Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки зібрав справжніх королів і королев своєї сцени – Ларису Кадочникову, Миколу Рушковського, Юрія Мажугу, Наталію Ковязіну. Тож, має відбутися бенефіс чотирьох акторів. Усі вони – імениті, носять звання народних і заслужених, улюблені й популярні.

Їхні герої у «Квартеті» – колишні артисти оперної сцени, які на схилі літ опинилися в будинку перестарілих. Аби зіграти драму цих людей, потрібні глибина досвіду, мудрість, внутрішній надлом. Необхідна майстерність, яка допоможе за милою посмішкою та нервовою бравадою сховати істинну трагедію людини й артиста.

КАР’ЄРА – ЦЕ ПЕРЕМОГА?

На новому сценічному майданчику Київського академічного театру «Колесо», у камерній Камінній залі, публіка може зазирнути до одного з офісів, розташованого в будинку-хмарочосі. Таку можливість їй надасть п’єса одного з найкращих драматургів сучасної Німеччини Роланда Шиммельпфенінга «Під тиском 1 – 3», яку театр втілив спільно з Гете-інститутом в Україні.

У виставі, режисером-постановником якої є народна артистка України Ірина Кліщевська, спостерігаємо три поєдинки, що розповідають про тих, хто перебуває на шляху до вищих сходинок кар’єри. У непримиренній боротьбі протистоять амбіції, професійні та особисті інтереси, змішуються пристрасть, секс і корпоративні інтриги. Звучать несподівані одкровення успішних людей, які, однак, не завжди схожі на переможців…

ЛЮБОВ БУВАЄ САДОМАЗОХІСТСЬКОЮ…

Воістину незбагненною є сила взаємного притягання двох половинок. Над її загадковою природою розмірковує у своїй п’єсі «Гуппі» 34-річний російський драматург Василь Сигарєв та Вінсент Меттель – режисер-постановник однойменної вистави у театрі «Відкритий погляд» (у приміщенні театрального центру Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

Тамара та Льоня – подружня пара. Він постійно ображає і принижує її, а вона з трепетом повторює його слова, як цитати з улюбленої поезії. Може, їм розійтися? Саму думку про це дружина рішуче відкидає, а в чоловіка така пропозиція викликає напад агресії. Отже, вони потрібні одне одному. Навіщо? Нехай глядачі самі пошукають відповідь.

Тетяна Кроп