Сьогодні, 1 грудня, в УНІАН було презентовано результати Міжнародного конкурсу письмових творчих робіт конкурсу "Україна моєї мрії". Конкурс проходив з 16 липня по 1 листопада, зібрав 581 роботу з усіх куточків України.

Більшість учасників конкурсу впевнені: коли українці стануть добрішими, навчаться любити себе і ближнього - лише тоді відбудеться Україна, про яку мріють її мешканці.

- Про що мріють українці? Ми отримали 3000 сторінок, і були готові перечитувати банальні мрії про підвищення зарплатні, демократичні реформи або вступ України до Євросоюзу… Але насправді, мрії українців виявилися значно глибшими та мудрішими. Роботи, які надійшли на конкурс - це справжній скарб, дороговказ для розбудови України майбутнього. Українці бачать рецепт лише в самих собі, в зміні цінностей, суспільного світогляду, - зазначив президент Європейської Асоціації Українців, голова оргкомітету конкурсу Олексій Толкачов.

- Цей конкурс нам до душі, тому що ідея «Парку Київська Русь» і ідея конкурсу схожі - реалізовувати мрії. Парк робить все, щоб люди самореалізувались… Роботи відображають настрій українців - бажання жити добре, вільно, бажання зберегти національне коріння, і бути багатими духовно. Лише духовно багатий народ буде багатий і матеріально. «Україна моєї мрії - це простір свободи і самореалізація», - зазначила Вікторія Кравець, 16 років. Ця теза відображена і в інших роботах. Базові цінності вічні, - зазначив президент Центру культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь», член почесного журі конкурсу Володимир Янченко.



Також він звернув увагу, що конкурс відбувається напередодні 2012 року, який буде знаменним для України не лише "Євро-2012", але й двома історичними ювілеями. Це 1150-річчя з часу створення держави Київська Русь та 1130-річчя заснування Києва - столиці Київської Русі.

- Якщо провести паралелі між історією та астрологією, то тоді був вибух, Київ став столицею, і почалось життя - з принципами, мораллю та законами. І цей вибух дає нам основу пишатись, що ми є стовпом світової культури і дає нам право бути щасливими, адже це генетично закладене в нас право – право наших пращурів, які нам це заповіли, - підкреслив Володимир Янченко.

- Мріяти – це технологія побудови майбутнього, якість мрій має бути високою. Реалізувати мрію – це найпростіше. Будемо ратувати за якість мрій… Мрії здійснюються, просто ми їх не фіксуємо. Песимізм - це властивість українців. Треба розчаровуватися не від того, що зміни не відбуваються, а від того, що ми їх не фіксуємо. Треба фіксувати реалізацію мрій. Українці споконвіку є інтелектуальними донорами світу, нам не шкода щось віддати. Але треба навчитися те, чим ми обдаровані, що фонтануємо тисячоліттями, використовувати для себе. Коли це відбудеться, за допомогою мрійників ми піднімемо наше суспільство до висот і зафіксуємо, що ми піднялися, - вважає рок-музикант, лідер групи «Воплі Відоплясова», ініціатор етнічного фестивалю "Країна мрій", член почесного журі конкурсу Олег Скрипка.

Водночас співак зазначив, що не боїться, що українці виїжджають за кордон.

- У нас часто кажуть: «Давайте зробимо щось таке, щоб нас помітили в Європі». От мені байдуже, що думають про нас європейці. І я не боюся, що українці виїжджають за кордон. Нехай їдуть! Те, що вони не цінують свою історію і свою землю, означає, що вони не достатньо мають самоповаги. Хай тут лишаться тільки ті люди, які дійсно відчувають своє коріння, для того, щоб цю землю підняти», - впевнений Олег Скрипка.

- Мрії здійснюються. 20 років Незалежності України, а виявляється, що до мрії ми не наближаємося. У своїх роботах люди висловили своє відношення до України і бажання розібратися: що відбулося за ці 20 років, але найголовніше – пропозиції розвитку, - зазначив ініціатор конкурсу «Україна моєї мрії», член оргкомітету Олександр ДМИТРЕНКО.

Бобрівець Мар’яна, 1989 р.н., місто Тернопіль.

«БАЙДУЖІСТЬ - ГЕН СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ. БІДА, СТРАШНІША ВІД РАДІАЦІЇ»

«В моїй свідомості чисті громадські туалети та якісна медична страховка - обов`язкові бонуси для духовного суспільства, а не навпаки. Байдужість - ген сучасних українців. Біда, страшніша від радіації».

Мріючи про майбутнє, українці бажають, щоб в країні змінилися саме люди. За словами голови оргкомітету конкурсу Олексія Толкачова, чимало конкурсантів в своїх роботах підіймали проблеми побутового хамства, егоїзму, озлобленості, дефіциту людяності в українському суспільстві.

Лише в декількох десятках робіт йшлося про необхідність європейської інтеграції та вступу до ЄС. Учасники конкурсу мріяли, щоб Україна відбулася не як член геополітичних утворень, а як самостійна держава.

Рудченко Аліна, 1990 р.н., місто Вінниця.

«ЗІ ВЗАЄМИН СУЧАСНОСТІ ЗНИКЛА ЩИРІСТЬ»

«Зі взаємин сучасності зникла щирість. Кожен обрав для себе принадність власного матеріального: кохання з розрахунку чи брендового ганчір’я».

Трохи їм поступилися мрії про розквіт української мови.

- Конкурсанти мріють про той день, коли українська мова буде престижною, лунатиме вільно, щоб її не цуралися, щоб було достатньо видань українською. Цікаво, що такі мрії надходили рівномірно за географією, як зі Львова, так і з Донецька, Харкова чи Одеси, – повідомив Олексій Толкачов.

Кравець Вікторія, 1993 р.н., Київ.

«НАДМІРНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ СПРОСТОВУЄТЬСЯ РОМАНТИЗМОМ І ПЕРЕХОДИТЬ В ЗДОРОВИЙ ПРАГМАТИЗМ»

«В ідеалі я бачу Україну такою, де надмірний матеріалізм спростовується романтизмом і переходить в здоровий прагматизм. Україна моєї мрії - це простір свободи і самореалізації, країна, де кожен буде свідомий своєї участі, де не перекладатиметься відповідальність на владу, сусідів справа чи зліва, на погану погоду чи неврожай».

- Для третини мрійників Україна має бути заснованою на ідеях "спорідненої праці", які оспівував ще Григорій Сковорода. На їхню думку щастя та гармонія настануть лише тоді, коли робота і професія будуть обиратись людиною за власними схильностями, талантами та інтересами. Відтак, Україна майбутнього – це простір самореалізації, де кожен своєю працею може здійснювати свої мрії, розвивати свої таланти і здібності, - зазначив Олексій Толкачов.

За його словами, трохи менше робіт стосуються екологічної тематики. Дехто пророкує Україні роль провідника екологічного одужання Планети. Так само в третині робіт зазначається необхідність докорінної зміни системи освіти, охорони здоров’я, системи соціального захисту. Але знову ж таки, подібні зміни «мають ґрунтуватися на докорінній суспільній модернізації на основі цінностей добра, любові, самореалізації».

Ольга Копецька, 1990 рік народження, місто Кіровоград.

«Я МРІЮ ПРО СПРАВЖНЮ ЕЛІТУ - ПЛЕЯДУ ПАТРІОТІВ, ІНТЕЛІГЕНТІВ, ТВОРЦІВ»

«Україна моєї мрії - це країна, у якій кожен громадянин знайшов свою споріднену працю, яка приносить задоволення і забезпечує сімейний добробут. Все, що ми робимо, що кажемо, що беремо і віддаємо - це енергія. Я мрію про те, щоб всі люди, які житимуть в Україні третього тисячоліття, обмінювалися енергією добра.

Україна моєї мрії матиме національну еліту - не обшиту стразами і обкладену брендовими речами гламурну "золоту молодь", не бізнесменів, які купили не тільки півкраїни, а ще й собі ім`я благодійника, не прсевдомитців, не псевдонаціоналістів. Я мрію про справжню еліту - плеяду патріотів, інтелігентів, творців, життя яких повинно бути еталоном для інших».

Під час ознайомлення з роботами учнів 10-11-х класів, організатори конкурсу дійшли висновку, що сучасна освіта калічить молодь.

- Школа вбиває самостійність мислення, інтерес до пізнання навколишнього світу, виховує "посередностей, що завершать навчання у школі ідеальними споживачами товарів широкого вжитку, - цитує одну із авторок Олексій Толкачов.

«Приходить робота від дев’ятикласника - цікаві самостійні думки, оригінальність мислення. При цьому учнів 10-11- класів - наче написані "під копірку", за найгіршими правилами шкільного твору, або відвертий плагіат», - констатують організатори конкурсу.

- Україно... Скільки в цьому слові для мене... Я щасливий що народився на цій землі... Ми живемо у найкращій країні... Тут народилися найкращі сини нашого народу - Тарас Шевченко, Леся Українка... А скільки крові пролито, скільки героїв полягло... Наш волелюбний, співочий народ не схиляв голову... Мова калинова, - цитує негативні приклади, на його думку, Олексій Толкачов.

Поляков Юрій, 1954 р.н., Черкаська область, місто Сміла.

«ПО-ПЕРШЕ, Є ПРЕКРАСНІ ЛЮДИ, ПО-ДРУГЕ, Є ЩЕДРА ЗЕМЛЯ...»

«Моя мрія полягає в тому, щоб саме на нашій землі з’явилися перші паростки нового суспільства майбутнього, орієнтованого на нові цінності. Для того, щоб паростки з’явилися в нашій країні, є всі передумови. По-перше, є прекрасні люди, по-друге, є щедра земля...»

За словами організаторів, найбільше мрійників виявилося серед школярів - від 14 до 17 років. На другому місці за активністю виявилися студенти - вік від 18 до 24 років. Найменша активність виявилась в групі від 25 до 35 років. Наймолодшій учасниці конкурсу 7 років, найстаршому – 84 роки.

«Навіть якщо половина цих мрійників підуть за своїми мріями, переконаний, що Україна стане видатною дуже скоро», - вважає Олексій Толкачов.

Роман Ільченко, 1984 р.н., Київ.

«ПЛАКАВ... ТОМУ ЩО НЕ БОЯВСЯ МРІЯТИ, ТОМУ ЩО ЗНАВ - В МЕНЕ З’ЯВИЛОСЯ ЗАВТРА»

«Згадалося, як я стояв і плакав, плакав від щастя, слухаючи новини які освітлювали події зими 2013 року... плакав... тому що не боявся мріяти, тому що знав - в мене з’явилося завтра. Я відчув, що тепер в країні все гаразд, що буде все добре...»

За результатами конкурсу 68 мрійників будуть нагороджені цінними призами від Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина, групи компаній «DiaWest-Комп’ютерний Світ», Курортного комплексу «Золотий Колос» (м. Алушта), та від порталу Heelys-kiev.blogspot.com.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 3 грудня з 15.00 до 18.00 у Києві в Конгрегаційній залі «Києво-Могилянської Академії» (вул. Сковороди, 2).

*** Конкурс «Україна моєї мрії» організований спільно Європейською Асоціацією Українців (Брюссель) і Центром Розвитку Суспільства (Київ) за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. Основна мета Конкурсу - спонукати українців до стратегічного мислення, до планування своїх перспектив і майбутнього України.

Вікторія Гончаренко

