До 83 річниці ОУН у Львові відбудеться концерт «Дух одвічної стихії»

У п’ятницю 3 лютого, о 18.00 в Актовій залі виставкового комплексу «Львівський палац мистецтв» (вул. Коперника, 17) відбудеться акустичний концерт «Дух одвічної стихії», на якому виступатимуть Сергій Василюк (вокаліст гурту «Тінь сонця»), кобзар Віктор Пашник, Віталік Боднар (Вокаліст гурту «Дивні») та бард Святослав Бойко.

Про це УНІАН повідомили організатори концерту.

Попри значний вплив ОУН на розвиток України, 3 лютого вкрай рідко відзначають на відповідному рівні. Саме з метою змінити таку тенденцію було вирішено провести такий захід. Організаторами концерту є ОУМ «Спадщина», за сприяння Львівська Обласної Ради. За підтримки магазину «ШТУРМ», зазначають організатори.

Організація Українських Націоналістів, створена 3 лютого 1939 року, зайняла чільне місце в українських визвольних змаганнях, відстоювала права і свободи українців на світовій арені. ОУН в 1942 році сприяла утворенню УПА. Після війни сприяє в організації діаспор з метою зберегти національну ідентичність, до моменту здобуття незалежності.