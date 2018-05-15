Хід конем: мати перейменувала сина після помилки у татуюванні з його ім'ям

Жінка відправилася в найближчий тату-салон і попросила майстра набити на її руці імена її дітей: Нові і Кевіна.

Шведка Йоханна Гізельхель Санстрем (Johanna Giselhäll Sandström) вирішила перейменувати свого сина після того, як татуювальник допустив помилку в його імені.

Про це повідомляє портал The Local.

Жінка відправилася в найближчий тату-салон і попросила майстра набити на її руці імена її дітей: Нові і Кевіна. Вона погодила з татуювальником дизайн зображення і після процедури повернулася додому, де виявила, що Кевін на її руці перетворився в Келвіна. Коли 30-річна Санстрем виявила помилку, вона розридалася. «Моє серце зупинилося, і мені здавалося, що я ось-ось втрачу свідомість», — зізналася вона.

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Шведка повернулася в салон, проте майстер розсміявся і сказав, що не зможе нічого виправити, а Санстрем варто було уважніше вивчити ескіз. Тим не менш він погодився виплатити їй компенсацію і дав їй контакти клініки з видалення татуювань. Однак коли жінка побачила, скільки процедур їй доведеться перенести, щоб повністю видалити татуювання, разом зі своїм чоловіком вона прийняла рішення перейменувати сина в Келвіна.

Санстрем пояснила, що їй просто дуже сподобалося нове ім'я. «Я ніколи не чула ім'я Келвін і не знаю нікого, хто б так назвав свою дитину. Я трохи подумала, зрозуміла, що ім'я унікальне і явно краще, ніж Кевін», — пояснила вона своє рішення.

Нещодавно у пари народилася ще одна дочка по імені Фрея. Мати збирається зробити татуювання і з її ім'ям, але на цей раз планує уважно вивчити ескіз малюнка.