У Німеччині влаштували масове купання собак в басейні (відео)

Власники відпускали своїх улюбленців, щоб ті спілкувалися з іншими собаками і могли плавати досхочу.

У німецькому Ганау дозволили скупатися собакам в громадському басейні. Участь у заході взяли сотні городян і майже чотири сотні собак.

Власники відпускали своїх улюбленців, щоб ті спілкувалися з іншими собаками і могли наплаватися досхочу, пише ТСН.

Задоволені купанням собачки весело грали у воді.