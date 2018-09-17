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У Німеччині влаштували масове купання собак в басейні (відео)

12:07, 17 вересня 2018
Курйози
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Власники відпускали своїх улюбленців, щоб ті спілкувалися з іншими собаками і могли наплаватися досхочу, пише ТСН.

Задоволені купанням собачки весело грали у воді.

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Теги: #Німеччина#собаки