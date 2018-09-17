У Німеччині влаштували масове купання собак в басейні (відео)
12:07, 17 вересня 2018Курйози
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Власники відпускали своїх улюбленців, щоб ті спілкувалися з іншими собаками і могли плавати досхочу.
Розвага для чотирилапих - в німецькому Ганау дозволили скупатися собакам в громадському басейні
У німецькому Ганау дозволили скупатися собакам в громадському басейні. Участь у заході взяли сотні городян і майже чотири сотні собак.
Власники відпускали своїх улюбленців, щоб ті спілкувалися з іншими собаками і могли наплаватися досхочу, пише ТСН.
Задоволені купанням собачки весело грали у воді.
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