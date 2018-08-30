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Незвична реакція пса на обійми зробила його зіркою мережі (відео)

17:41, 30 серпня 2018
Курйози
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Пес Містер Бабз став зіркою інтернету / скрішот

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Відео тиждень тому опублікував хазяїн собаки Джеймс Пенланд, а вже сьогодні воно розлетілося по усіх соцмережах.

На кадрах Джеймс тримає пса на руках, цілує його та обіймає, однак Містеру Бабзу все це не дуже до вподоби.

"Я люблю тебе, Містер Бабз! А ти мене любиш? Ні? О ні! Я думаю, він любить мене", - каже хазяїн.

Після цього собака помічає, що все це знімають і дуже дивується.

Суворий жіночий голос каже: "Так, я зловила тебе! Я записала все на камеру!". Реакція на ці слова пса лякає і смішить одночасно.

Лише на одному з постів з цим відео у Twitter вже понад 7 мільйонів переглядів, 160 тисяч репостів та понад 350 тисяч лайків.

До речі Містер Бабз має свій власний акаунт в Instagram, в якому вже понад 28 тисяч підписників.

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Теги: #курйози#інтернет#собака