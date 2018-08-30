Незвична реакція пса на обійми зробила його зіркою мережі (відео)

Відео, оприлюднене хазяїном собаки в Instagram, за тиждень розлетілося по усіх соцмережах.

Незвична реакція пса по кличці Містер Бабз на обійми його хазяїна зробила його зіркою інтернету.

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Відео тиждень тому опублікував хазяїн собаки Джеймс Пенланд, а вже сьогодні воно розлетілося по усіх соцмережах.

На кадрах Джеймс тримає пса на руках, цілує його та обіймає, однак Містеру Бабзу все це не дуже до вподоби.

"Я люблю тебе, Містер Бабз! А ти мене любиш? Ні? О ні! Я думаю, він любить мене", - каже хазяїн.

Після цього собака помічає, що все це знімають і дуже дивується.

Суворий жіночий голос каже: "Так, я зловила тебе! Я записала все на камеру!". Реакція на ці слова пса лякає і смішить одночасно.

Публикация от James William Penland (@jameswilliampenland) 23 Авг 2018 в 11:33 PDT

Лише на одному з постів з цим відео у Twitter вже понад 7 мільйонів переглядів, 160 тисяч репостів та понад 350 тисяч лайків.

До речі Містер Бабз має свій власний акаунт в Instagram, в якому вже понад 28 тисяч підписників.

Публикация от Mr. Bubz (@misterbubz) 26 Авг 2018 в 1:29 PDT

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