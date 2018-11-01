"Китайські ноги!": відома українська ведуча осоромилася перед туристами у Римі

Українська ведуча Соломія Вітвицька, звичайно, вибачилася за свою неполіткоректність в Римі, але все одно було ніяково, і більш виграшного кадру чекати не стала.

Минулої зими на новорічні свята українська телеведуча Соломія Вітвіцька разом з чоловіком відправилися до Риму.

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"До цього я в Італії вже побувала кілька разів, а от чоловік в цю країну їхав вперше. А оскільки він вивчає італійську мову, то тиждень на батьківщині Адріано Челентано і Моніки Беллуччі для нього була подвійно цікавий", - поділилася Вітвіцька журнажу НВ.

В Римі їх зустрічала давня подруга української телеведучої, з якою вона вчилася в Німеччині.

Після низки подій вона переїхала до Італії, відкрила невелике турагентство і тепер проводить екскурсії Римом і околицях. Так що гріх було не скористатися послугами знайомого гіда. Звичайно, подруга не відмовила, провела захоплюючу екскурсію Вічним містом і під завісу запропонувала сфотографувати біля стін Колізею.

"А там, як завжди, була незліченна кількість туристів. Озброєна фотоапаратом подруга всіляко намагалася, щоб в кадрі залишилися тільки я, Влад і Колізей. Весь час хтось зайвий потрапляв до нас в кадр і псував ідилію. Намучившись, приятелька нарешті переможно вигукнула: — О, ось! Шикарний знімок! І тут же в серцях додала: — якби тільки не ці китайські ноги, що влізли на півкадра! Ми з чоловіком обернулися і побачили поруч двох дівчат з характерним азіатським прищуром. І тут одна з них вимовила фразу, згадуючи яку, ми потім багато разів реготали: — Хлопці, це не китайські ноги, а казахські! Тобто китаянки виявилися казашка", - розповіла ведуча.

Українська пара, звичайно, вибачилася за свою неполіткоректність, але все одно було ніяково, і більш виграшного кадру чекати не стали.

"А пізніше чоловік у своєму Інстаграмі все ж розмістив це фото з "китайськими ногами" і зібрав багато лайків", - додала вона.