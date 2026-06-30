Стало відомо, коли в український прокат вийде 'Її особисте пекло' Ніколаса Віндінга Рефна

Вийшов український трейлер горора "Її особисте пекло" (Her Private Hell) данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.

Для нього це перший за 10 років повнометражний фільм в кар'єрі після трилогії "Дилер" (1996, 2004, 2005), а також стрічок "Бронсон" (2008) з Томом Гарді, "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом та "Неоновий демон" (2016) з Ель Феннінг. У 2023 році режисер випустив мінісеріал "Ковбой із Копенгагена" для Netflix, а також пережив клінічну смерть.

Події нового фільму розгортаються у футуристичному мегаполісі в Японії, який поглинає загадковий туман. На тлі цього молода акторка Елль намагається вирватися з пастки токсичної родини та минулого кохання, поки демонічний убивця виходить на полювання, а солдат, який шукає зниклу доньку, стає останньою надією міста.

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Головну роль у фільмі зіграла Софі Тетчер, найбільш відома за горорами "Єретик" (2024) та "Компаньйон" (2025), а також серіалом "Шершні" (2021-2026).

Також у картині задіяні Чарльз Мелтон ("Травень, грудень", "Бойові дії", серіали "Рівердейл", "Сварка"), Дієго Кальва ("Вавилон", серіали "Нарко: Мексика", "Нічний адміністратор"), Крістін Фросет (серіал "Мисливиці") та інші.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", українським кіноманам доведеться чекати аж до 3 вересня 2026 року, тоді як в США його почнуть показувати ще з 24 липня.

Світова прем'єра фільму відбулася в травні 2026 року на Каннському фестивалі, де він змагався за головну нагороду, але в підсумку отримав скоріше негативні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 3,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 43% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 38 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки".

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