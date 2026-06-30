Стало відомо, коли в український прокат вийде 'Її особисте пекло' Ніколаса Віндінга Рефна

Українським кіноманам доведеться чекати аж до 3 вересня 2026 року, тоді як в США його почнуть показувати ще з 24 липня.

Вийшов український трейлер горора "Її особисте пекло" (Her Private Hell) данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.

Для нього це перший за 10 років повнометражний фільм в кар'єрі після трилогії "Дилер" (1996, 2004, 2005), а також стрічок "Бронсон" (2008) з Томом Гарді, "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом та "Неоновий демон" (2016) з Ель Феннінг. У 2023 році режисер випустив мінісеріал "Ковбой із Копенгагена" для Netflix, а також пережив клінічну смерть.

Події нового фільму розгортаються у футуристичному мегаполісі в Японії, який поглинає загадковий туман. На тлі цього молода акторка Елль намагається вирватися з пастки токсичної родини та минулого кохання, поки демонічний убивця виходить на полювання, а солдат, який шукає зниклу доньку, стає останньою надією міста.

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Головну роль у фільмі зіграла Софі Тетчер, найбільш відома за горорами "Єретик" (2024) та "Компаньйон" (2025), а також серіалом "Шершні" (2021-2026).

Також у картині задіяні Чарльз Мелтон ("Травень, грудень", "Бойові дії", серіали "Рівердейл", "Сварка"), Дієго Кальва ("Вавилон", серіали "Нарко: Мексика", "Нічний адміністратор"), Крістін Фросет (серіал "Мисливиці") та інші.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", українським кіноманам доведеться чекати аж до 3 вересня 2026 року, тоді як в США його почнуть показувати ще з 24 липня.

Світова прем'єра фільму відбулася в травні 2026 року на Каннському фестивалі, де він змагався за головну нагороду, але в підсумку отримав скоріше негативні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 3,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 43% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 38 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки".

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