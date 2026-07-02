Вийшов трейлер екранізації роману Джейн Остін 'Чуття і чуттєвість'

В український прокат фільм вийде 15 жовтня 2026 року.

Вийшов український трейлер романтичної історичної драми "Чуття і чуттєвість" (Sense And Sensibility), знятої за однойменним романом англійської письменниці початку 19 століття Джейн Остін (також вона є авторкою класики "Гордість і упередження" та "Емма").

Творці фільму обіцяють глядачам нове прочитання легендарного роману, вперше анонімно опублікованого письменницею у 1811 році (в ті патріархальні часи жінкам було важко видавати книги під власними іменами).

"Це чарівна, дотепна та надзвичайно прониклива історія про любов, родинні зв'язки й силу сестринської відданості", – звучить український анонс стрічки.

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Головні ролі у фільмі зіграли Дейзі Едґар-Джонс ("Свіжина", "Там, де співають раки", "Смерчі", серіал "Нормальні люди"), Есме Крід-Майлз ("Містер Самотність", серіали "Ханна", "Легенда про Vox Machina") та Джордж Маккей ("1917", "Звір", "Мюнхен", "Кінець").

Зняла стрічку англійська режисерка і сценаристка Джорджія Оклі ("Сумна Джин").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 15 жовтня 2026 року.

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