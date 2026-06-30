Вийшов трейлер анімаційної комедії 'Angry Birds у кіно 3' (відео)

В український прокат мультфільм вийде 23 грудня 2026 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала трейлер сімейной анімаційної пригодницької комедії "Angry Birds у кіно 3" (The Angry Birds Movie 3).

Згідно з офіційним синопсисом до мультфільму, цього разу на одного дуже сердитого птаха, Червоного, чекає його найбільше випробування – пережити батьківство... і водночас урятувати світ.

В оригінальній версії свої голоси персонажам подарували такі зірки, як Джейсон Судейкіс ("Нестерпні боси", "Ми – Міллери", серіал "Тед Лассо"), Емма Маєрс ("Minecraft: Фільм", серіали "Венздей", "Посібник з убивства для хороших дівчат") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку американський режисер Джон Райс ("Angry Birds у кіно 2", мультсеріали "Рік і Морті", "Бівіс і Батхед").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат мультфільм вийде 23 грудня 2026 року.

Зауважимо, що на цей самий день запланований вихід у світовий прокат фольк-горору Роберта Еґґерса "Вервольфа" – його перший трейлер також був представлений вчора.

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