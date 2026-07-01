З Елліотом Пейджем в ролі Ахіллеса: вийшов новий трейлер 'Одіссеї' Нолана

Кінокомпанія Universal Pictures показала новий трейлер епічної саги "Одіссея" (The Odyssey) оскароносного Крістофера Нолана ("Пам'ятай", "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогія "Темний лицар").
Зокрема, в новому трейлері показали актора Елліота Пейджа ("Джуно", "Початок", франшиза "Люди Ікс", серіал "Академія Амбрелла") в ролі непереможного воїна Ахіллеса.
Кастинг Пейджа на цю роль був одним з найбільш обговорюваних в соцмережах, адже багато коментаторів не підтримали таке рішення творців фільму, дорікаючи, що ще кілька років тому актор був жінкою – акторкою Еллен Пейдж. Фактично, це його перша роль у великому кіно в після трансгендерного переходу (раніше це обігрувалося лише в серіалі "Академія Амбрелла", в процесі зйомок якого Пейдж власне і здійснив камінгаут).
Нагадаємо, епічний фентезі-екшн "Одіссея" від Крістофера Нолана є екранізацію однойменного давньогрецького епосу Гомера. В центрі сюжету – легендарний грецький король Одіссей, який шукає шлях додому після завершення Троянської війни, на шляху зустрічаючи різних міфічних істот.
Головні ролі у фільмі зіграли Метт Деймон, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Енн Геттевей, Зендея, Шарліз Терон, Джон Бернтал, Люпіта Ніонго, Міа Гот та багато інших топ-зірок.
Як повідомляв УНІАН, раніше український прокатник "Одіссеї" B&H Film Distribution Company показав ексклюзивні кадри зі зйомок фільму.
В український прокат довгоочікуваний блокбастер вийде 16 липня 2026 року.