З Елліотом Пейджем в ролі Ахіллеса: вийшов новий трейлер 'Одіссеї' Нолана

В український прокат довгоочікуваний блокбастер вийде 16 липня 2026 року.

Кінокомпанія Universal Pictures показала новий трейлер епічної саги "Одіссея" (The Odyssey) оскароносного Крістофера Нолана ("Пам'ятай", "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогія "Темний лицар").

Зокрема, в новому трейлері показали актора Елліота Пейджа ("Джуно", "Початок", франшиза "Люди Ікс", серіал "Академія Амбрелла") в ролі непереможного воїна Ахіллеса.

Кастинг Пейджа на цю роль був одним з найбільш обговорюваних в соцмережах, адже багато коментаторів не підтримали таке рішення творців фільму, дорікаючи, що ще кілька років тому актор був жінкою – акторкою Еллен Пейдж. Фактично, це його перша роль у великому кіно в після трансгендерного переходу (раніше це обігрувалося лише в серіалі "Академія Амбрелла", в процесі зйомок якого Пейдж власне і здійснив камінгаут).

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Нагадаємо, епічний фентезі-екшн "Одіссея" від Крістофера Нолана є екранізацію однойменного давньогрецького епосу Гомера. В центрі сюжету – легендарний грецький король Одіссей, який шукає шлях додому після завершення Троянської війни, на шляху зустрічаючи різних міфічних істот.

Головні ролі у фільмі зіграли Метт Деймон, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Енн Геттевей, Зендея, Шарліз Терон, Джон Бернтал, Люпіта Ніонго, Міа Гот та багато інших топ-зірок.

Як повідомляв УНІАН, раніше український прокатник "Одіссеї" B&H Film Distribution Company показав ексклюзивні кадри зі зйомок фільму.

В український прокат довгоочікуваний блокбастер вийде 16 липня 2026 року.

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