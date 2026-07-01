Зірка 'Смертельної зброї' розповів про тяжку невиліковну хворобу

Денні Гловер вже кілька років бореться з хворобою, вилікувати яку із сучасними технологіями неможливо.

Американський актор Денні Гловер, відомий за серією фільмів "Смертельна зброя", уперше публічно розповів, що вже кілька років живе з хворобою Альцгеймера. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю колишньому ведучому NBC Nightly News Лестеру Голту в ефірі шоу Today, пише Deadline.

79-річний актор розповів, що дізнався про свій діагноз напередодні вручення йому гуманітарної нагороди Jean Hersholt Humanitarian Award на церемонії Governors Awards у січні 2022 року, яка традиційно передує врученню премії "Оскар". За словами Гловера, відтоді він помітив зміни у своїй пам’яті, мовленні та рухах, однак продовжує вести активне життя й бере участь у заходах своєї громади в Сан-Франциско.

Актор наголосив, що не збирається дозволяти хворобі визначати все його життя. "Я можу жити з цим, у певному сенсі. Я впевнений, що в міру того, як хвороба прогресуватиме, усе буде по-іншому і змінюватиметься", – сказав Гловер.

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Хвороба Альцгеймера є прогресуючим нейродегенеративним захворюванням, яке впливає на пам’ять, рухову активність і мовлення. За словами актора, він отримував рекомендації від Асоціації Альцгеймера щодо підтримання фізичної активності, контролю артеріального тиску й діабету, якісного сну та збереження соціальних зв’язків.

Під час інтерв’ю разом із Гловером були члени його родини. Донька актора Мандіса пояснила, чому він вирішив відкрито розповісти про свій стан саме зараз.

"Я думаю, для нього справді дуже важливо контролювати власну історію, історію свого життя", – зазначила вона. За її словами, настав найкращий момент, щоб актор сам розповів про себе, а не дозволяв іншим будувати припущення.

Денні Гловер: фільмографія

Фільмографія американського актора та режисера Денні Гловера налічує десятки відомих кінострічок.

Його найвидатніші фільми - "Смертельна зброя". Це чотири стрічки, зняті у 1987-1998 роках, де він зіграв роль досвідченого та розсудливого детектива поліції Роджера Мерто, якому в напарники діставка молодший та неврівноважений персонаж МЕла Гібсона.

Серед інших знакових картин - драма "Колір пурпуровий" (1985), що принесла актору світову славу; науково-фантастичний бойовик "Хижак 2" (1990), фільм-катастрофа "2012" (2009) та інші.

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